SOFIX напредна с 0,24% при оборот от 3 млн. евро

Водещият индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX се повиши с 0,24% до 1 210,32 пункта.

С най-голям ръст ръст в SOFIX се отчетоха акциите на "Шелли груп" АД, който поксъпнаха с 7,73% до 50,2 евро, следвани от тези на "Химимпорт" АД - с 1,35% до 0,45 евро и на "Смарт Органик" АД 0- с 0,67% до 15 евро.

Спадове записаха акциите на "Сирма груп холдинг" АД - с 3,28% до 0,885 евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ - с 2,4% до 2,4 евро и ЦКБ АД АД - с 2,22% до 1,76 евро и други.

Движение на индексите на БФБ в края на сесията на 19 март.

Оборотът на борсата достига 3 млн. евро, като лидер бее "Софарма" АД с 632 хил. евро, следвана от "Шелли груп" ЕД с 457 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД със 104 хил. евро, "Смарт Органик" АД със 72 хил. евро и "Сирма груп холдинг" АД с 51 хил. евро.

С най-много сделки днес се отчетоха "Шелли груп" ЕД - 236, "Софарма" АД - 79 сделки, "Доверие обединен холдинг" АД - 72, "Сирма груп холдинг" АД - 65 и "София Комерс - Заложно къщи" АД - 29 и други.

При другите индекси BGBX40 напредна с 0,23% до 207,22 пункта. Измерителят BGREIT записа спад от 0,54% до 227,04 пункта. BGTR30 се понижи с 0,31% до 1022,62 пункта. Индексът beamX напредна с 0,86% до 111,99 пункта.

