Седмицата на централните банки – Фед, ЕЦБ и ЯЦБ ще вземат решения 

Пазарните участници са по-спокойни за развитието на икономиките и инвестират във все повече сектори

Ралито на акциите в САЩ показва признаци на разширяване извън групата на гигантските компании на растежа и технологичните компании, които бяха водещи през тази година, тъй като инвеститорите пренареждат портфейлите си, подготвени за очакваната рецесия.

В продължение на месеци инвеститорите наливаха пари в няколко мегакомпании, които се смятаха за сигурни залози в несигурни времена, като по този начин стимулираха ралито, което повиши индекса S&P 500 с близо 12% от началото на годината, концентрирано в малка група акции.

Тъй като американската икономика не се сви въпреки по-високите лихвени проценти, опасенията от предстоящ спад намаляват. Някои инвеститори започнаха да навлизат в чувствителни от икономическа гледна точка пазарни области, които бяха в немилост през тази година, включително купувайки акции на компании с малка пазарна капитализация, енергийни и индустриални компании - всички те отбелязаха силно търсене през юни.

„Виждаме признаци, че икономиката ще бъде по-устойчива на насрещните ветрове", казва пред Ройтерс Тим Мъри, капиталов експерт в T Rowe Price. „Има основания да се смята, че песимизмът, който видяхме в началото на годината, отстъпва място на по-силен от очакваното пазар“, допълва той.

Мъри е увеличил разпределението си към акции на компании с малка пазарна капитализация, които обикновено са сред най-пряко облагодетелстваните от икономическия растеж. Индексът на компаниите с малка пазарна капитализация Russell 2000 е нараснал с 6,6 % през този месец. От началото на годината досега индексът е нараснал с 5,9%.

Другите сегменти, които се възстановиха през юни, включват енергийния подсектор на S&P 500, който нарасна с 6% през този месец, и индустриалния сектор на S&P 500, който нарасна с 5,7%. От началото на годината енергийният сектор се е понижил със 7,6%, докато индустриалният се е повишил с близо 4%.

За разлика от тях технологичният Nasdaq 100 е нараснал с около 2% този месец - въпреки че неотдавнашното слабо представяне последва близо 33% ръст от началото на годината поради вълнението от развитието на изкуствения интелект.

Разширяването на ралито на акциите би било добре дошло за много инвеститори, които се притесняват от тясното лидерство на пазара. Само седем акции – на Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Nvidia Corp, Meta Platforms Inc и Tesla Inc, са отговорни за почти целия ръст на S&P 500 през тази година, сочат данни на S&P Dow Jones Indices.

„Подобна доминация е необичайна, но започвате да виждате как тя се обръща", казва Хауърд Силвърблат, старши анализатор в S&P Dow Jones Indices.

Десет от единадесетте сектора на S&P 500 са по-стабилни от началото на месеца досега, в сравнение със само шест за годината. Допълнителен признак, че инвеститорите търсят по-широка диверсификация, се вижда в широчината на пазара: процентът на акциите от S&P 500, търгувани над 200-дневната си пълзяща средна, възлизаше на почти 54% в петък, което е увеличение спрямо най-ниското ниво от 38% през март. Но все още не е достигната високата стойност от 76%, достигната през февруари.

Сред данните, които подкрепиха икономическите очаквания на инвеститорите, бяха по-силният от очаквания ръст на работните места и стабилните потребителски разходи.

Сред компаниите, които преразгледаха прогнозите си за рецесия, бяха Goldman Sachs, която през изминалата седмица ревизира надолу вероятността за рецесия през следващите 12 месеца от 35% на 25%, а главният инвестиционен директор на Nuveen Сайра Малик наскоро написа, че „леката" рецесия вероятно е отложена от края на 2023 г. за някъде през 2024 г.

Какво ще следим през следващата седмица?

През следващата седмица инвеститорите ще следят данните за потребителските цени в САЩ във вторник – по-специално за признаци, че повишаването на лихвените проценти от страна на Фед продължава да охлажда инфлацията, без да вреди сериозно на растежа. Фед приключва двудневната си среща по паричната политика в сряда и макар че повечето пазарни участници очакват централната банка на САЩ да остави лихвите непроменени, мнозина ще оценяват и апетита на банкерите за бъдещо затягане.

Някои пазарни наблюдатели смятат, че е твърде рано за икономически оптимизъм. Анализаторите на Capital Economics написаха в четвъртък, че ралито на акциите на компании с малка пазарна капитализация вероятно е било преждевременно, като заявиха, че очакват по-мек растеж през следващите месеци. Публикуваните в четвъртък молби за помощи при безработица бяха по-високи от очакваното, което е знак, че пазарът на труда може да се охлажда.

Други обаче са по-оптимистично настроени. Макс Васерман, старши портфолио мениджър в Miramar Capital, увеличава позициите си в слабо представящи се потребителски компании, като Starbucks Corp и Target Corp, съответно с около 1% и 15% спад от началото на годината. Той очаква ресторантите и търговците на дребно да се представят по-добре, тъй като растежът ще се стабилизира през втората половина на годината.

„Това е моментът, в който смятаме, че ще бъдем възнаградени", каза той.

В понеделник няма да има важни данни. Във вторник ще следим потребителския индекс в Германия, измерван от ZEW. В същия ден ще бъдат публикувани данни за безработицата във Великобритания и потребителската инфлация в САЩ. В сряда вечер вниманието ще е насочено към САЩ, където Фед ще оповести лихвеното си решение. Във Великобритания ще станат ясни данните за брутния вътрешен продукт за април. В четвъртък се очакват данни за безработицата в Австралия, индустриалното производство в Китай и търговията на дребно в САЩ. Вниманието ни обаче ще е привлечено във Франкфурт, където ЕЦБ ще обяви лихвеното си решение. В петък пък очакваме още едно решение на важна банка – това в Токио.