Италианският дълг разкрива влошаването на позициите на Германия на пазарите

Най-простата мярка за стрес в еврозоната е разликата в доходността между 10-годишните облигации на Германия, най-голямата икономика в Европа, и Италия, третата по големина.

Италия преживя поредица от злополуки през четвъртвековното съществуване на еврото, но в момента е във възход. Това се вижда от най-малката разлика в доходността между 10-годишните ѝ облигации и доходността по 10-годишните германски облигации от 15 години насам, или т.нар. от трейдърите „Lo Spread“.

Вместо да аплодират преоценката на италианския дълг от страна на пазара, европейските политици трябва да оплакват влошаването на позицията на Германия, пише Bloomberg.

Ерата на пренебрежителното сравняване на периферните страни от еврозоната с техните основни пестеливи съседи приключи, добавя агенцията.

Графика: Bloomberg

Не само нещата вървят гладко за Италия, но статутът на Германия като бенчмарк ерозира. Планираните от Германия инвестиции в инфраструктура и отбрана на стойност 500 млрд. евро разрежда суперсилите на германския дълг до тези на по-обикновен пазар на облигации.

Канцлерът Фридрих Мерц вече се бори с бюджетен дефицит от 172 млрд. евро през следващите четири години. Германия потенциално е изправена пред трета година на рецесия, като брутният вътрешен продукт (БВП) се понижава с 0,1% през второто тримесечие.

С 15% американски мита, засегнатата автомобилна индустрия е изправена пред трудна борба за оцеляване, дори ако производствените мощности бъдат пренасочени към военни или инфраструктурни проекти.

Германската финансова агенция вече увеличи плановете си за набиране на средства за третото тримесечие с 19 млрд. евро, като преработи някои ултрадълги емисии, за да ги смести в седемгодишен падеж, тъй като доходността по 30-годишните облигации нарасна най-много.

Германия се очаква да набере 410 млрд. евро на дълговия пазар тази година, една трета от облигациите на паричния пазар. Тази сума може да изглежда скромна през следващите години. Годишната сметка за лихвите се очаква да се удвои до 66,5 млрд. евро до 2029 г.

От решаващо значение за гладкото финансиране ще бъде разхлабването на конституционната спирачка за дълга на Германия. Това изисква мнозинство от две трети в парламента, което далеч не е сигурно предвид крехката коалиция, водена от Мерц.

Затова и могъщите германски облигации губят ореола си. Премията спрямо лихвените суапове се обърна, като държавният германски дълг с 10-годишен падеж сега се търгува над ликвидния междубанков дериват с осем базисни пункта. Този спред се разширява до 35 базисни пункта за 30-годишния дълг. Това означава, че оценката на пазара за качеството на германския дълг се влошава допълнително и се възприема като по-лоша от банковата система.

Графика: Bloomberg

Всички държави от еврозоната се измерват по премията, която дългът им плаща спрямо държавните облигации, но този спред постоянно намалява във всички области. Швеция и Дания запазиха собствените си валути, вместо да приемат еврото, и доходността по техните облигации всъщност е по-ниска в момента от тази по германските облигации. Облигациите на Нидерландия, която е част от еврозоната, се търгуват с премия от 16 базисни пункта при 25 през април.

Това ни довежда до напредъка, който Италия постига под ръководството на близо тригодишното правителство на Джорджа Мелони. Европейската комисия предприе много по-помирителен подход към увеличения бюджетен дефицит и дълга на Италия от 3 трлн. евро. Има големи надежди, че дефицитът на страната ще спадне под 3% от БВП догодина, което ще доведе до оттегляне на процедурата за прекомерен дефицит срещу страната.

Италианската банкова индустрия се опитва да се консолидира, макар и с ненужна доза правителствена намеса. Новият данъчен кодекс на Италия, въведен през януари, обхвана и всички туристически имоти, което изсветли сектора за данъчните власти.

В резултат на това доходността по италианските 6-годишни облигации спадна дори под тази на Франция. Това е доста голямо развитие, което би било немислимо по време на дълговата криза в еврозоната от 2011 г.

Важно е да се отбележи, че подобрените икономически перспективи пред Италия се дължат на умерено по-силен растеж, макар и вероятно с все още анемичен темп под 1% тази година, а не на драстични съкращения на държавните разходи. Рецесия не се вижда на хоризонта, а инфлацията в Италия е добре контролирана и през юли е 1,7%, под целта на Европейската централна банка.

Италия е най-добре представящият се пазар на облигации в еврозоната тази година, що се отнася до облигациите с дълъг матуритет. Доходността по 30-годишните ѝ облигации все още е с 20 базисни пункта по-висока, отколкото беше в края на декември, но това е на една трета от скока на доходността по еквивалентните германски облигации.