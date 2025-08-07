Инвеститорите на Wall Street реагират по различен начин на новите мита на Тръмп*

Щатските борсови индекси започват сесията без единна посока, след като американският президент Доналд Тръмп обяви нови мита върху вноса на полупроводници, които обаче включват широки изключения, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,27% до 44 075,90 пункта.

Широкият измерител S&P 500 напредва с 0,17% до 6355,71 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчита ръст от 0,66% до 21 308,37 пункта.

Тръмп обяви късно в сряда 100% мита върху вноса на чипове, като мярката обаче не засяга компании, които „произвеждат в САЩ“.

„Ще наложим много голямо мито върху чиповете и полупроводниците“, заяви Тръмп в Овалния кабинет в сряда. „Но добрата новина за компании като Apple е, че ако произвеждате в САЩ или сте се ангажирали да го правите, няма да има такса“, добави държавният глава.

Акциите на Nvidia поскъпват с около 2%, докато цената на книжата на Advanced Micro Devices се повиши с приблизително 5%.

Междувременно акциите на Apple поскъпват с 2,2%, след като производителят на iPhone обяви планове да инвестира допълнително 100 млрд. долара в САЩ през следващите четири години.

В подкрепа на настроенията сред инвеститорите, последните икономически данни, включително седмичните молби за обезщетения за безработица, сигнализираха, че икономиката на САЩ се намира в добра форма.

Акциите на Intel поевтиняват с близо 2,8 на сто, след като Тръмп призова за незабавната оставка на главния изпълнителен директор на компанията Лип-Бу Тан, като го нарече "силно конфликтен" заради инвестиции във фирми, свързани с Китай.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 7 август.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижава съответно до 4,221% и 4,783 на сто.

Доларовият индекс напредва с 0,26% до 98,43 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижава с 0,24 на сто до 66,73 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняват с 0,2% до 64,22 долара за барел.

Трейдърите обръщат внимание и на коментарите на министъра на петрола на Кувейт и главен изпълнителен директор на Kuwait Petroleum Corporation Тарик Ал-Руми, който заяви, че Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) следи отблизо световното предлагане на петрол, тенденциите в търсенето му и последните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп относно вноса на черно злато от Руската федерация.

"Чрез ОПЕК ние наблюдаваме пазара по отношение на предлагането и търсенето и следим изявленията на президента на САЩ", каза Ал-Руми пред журналисти, добавяйки, че очаква цената на петрола да бъде под 72 долара за барел.

Цената на златото расте с 0,48% до 3449,22 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:50 ч. българско време.