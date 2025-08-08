Петролът се насочва към най-голямата си седмична ценова загуба от юни насам*

Петролът се насочва към най-голямата седмична загуба от юни насам след оценката на трейдърите, че усилията на САЩ да сложат край на войната в Украйна няма да повлияят на доставките, и въпреки санкциите срещу Индия заради внос на суров петрол от Москва, предава Bloomberg.

Фючърсите върху петрола сорт Брент остава сравнително стабилен в петък, поевтинявайки с 5 цента, или 0,08%, до 66,38 долара за барел, насочвайки се към седмичен спад от около 5%. Фючърсите върху американския суров петрол WTI също са леко надолу с 10 цента, или 0,16%, до 63,78 долара за барел, също вървейки към седмично понижение от около 5%.

Американският президент Доналд Тръмп, който беше поставил краен срок до петък на Москва да се съгласи на примирие, заяви, че е готов да се срещне с Владимир Путин, дори ако руският лидер откаже да седне на масата за преговори с украинския президент Володимир Зеленски.

По-рано тази седмица Тръмп удвои митата върху целия индийски внос до 50% като санкция за това, че страната внася руски суров петрол, което накара местните държавни нефтопреработвателни компании да се откажат от покупките и да потърсят други източници. Междувременно министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че САЩ може да наложи мита и на Китай в даден момент, когато беше попитан за налагането на санкции на страни, които купуват енергия от Москва.

Петролът отбелязва спад през август след три месеца на ръст. Инвеститорите са подготвени за потенциално пренасищане на пазара по-късно през годината, след като ОПЕК+ продължи кампанията си за облекчаване на ограниченията върху производството. В същото време фючърсите върху суровия петрол са повлияни от признаци за забавяне на растежа в най-голямата икономика в света, тъй като по-широките търговски мита на Тръмп се отразяват негативно на икономическата активност, което представлява риск за търсенето на енергия.

„Положителните сигнали от преговорите между САЩ и Русия тази седмица – и плановете за директна среща между Тръмп и Путин – успокоиха опасенията от прекъсване на доставките от Русия, което доведе до значително намаляване на геополитическите рискови премии“, заяви Гао Мингиу, главен енергиен анализатор в SDIC Essence Futures Co. Пазарът може да се ориентира към по-песимистични настроения, подтикнат от песимистичните фундаментални фактори на търсенето и предлагането, като се има предвид, че пиковият сезон скоро ще приключи, добави тя.

*Данните са актуални към 8:47 ч.