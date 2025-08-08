Търговското напрежение прогони оптимизма на борсите в Азия

Голяма част от основните борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха сесията със спадове, докато инвеститорите оценяват последните новини около търговската война на САЩ, съобщава CNBC.

Повечето индекси в региона успяха да се противопоставят през последните дни на негативната реакция от страна на инвеститорите на други места срещу агресивните търговски маневри на Белия дом.

Токийският бенчмарк Nikkei 225 напредна с 1,85% до 41 820,48 пункта. Индексът Topix отчете ръст от 1,21% до 3024,21 пункта.

Японският търговски представител Риосей Аказава заяви, че ефективното мито на САЩ върху вноса от островната страна е ограничено до 15%. Това разсея опасенията, че налогът ще се прибави към съществуващите мита върху вноса на японски стоки, което би могло да доведе до много по-висока ставка.

Цената на акциите на Toyota се повиши с 3,47 на сто, след като компанията представи финансовия си отчет, предупреждавайки, че общия удар от американските мита може да достигне близо 10 млрд. долара.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 8 август.

Книжата на SoftBank поскъпнаха с близо 10,4%, след като инвестиционната група представи тримесечна печалба, която засенчи пазарните очаквания.

В континенталната част на Китай показателят Shanghai composite се понижи с 0,12 на сто до 3635,13 пункта. Индексът Shenzhen отчете спад от 0,26 на сто до 11 128,67 пункта.

Хонконгският бенчмарк Hang Seng записа понижение от 0,89% до 24 858,82 пункта.

В Южна Корея индексът Kospi регистрира спад от 0,55% до 3210,01 пункта.

Австралийският показател ASX 200 изтри 0,28% от стойността си, смъквайки се до ниво от 8807,1 пункта.

В Индия индексът Nifty 50 се понижи с 0,69% до 24 427,60 пункта, след като Тръмп наложи общо 50% мито върху вноса от страната.