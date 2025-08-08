SOFIX отчита почти 1% ръст за седмицата

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчита почти 1 процент ръст за седмицата, след като за трета поредна сесия затваря на зелена територия. Бенчмаркът нарасна с 0,55% в сесията и 0,9% за седмицата до 1049,79 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,73% в сесията и също малко над 0,7% за седмицата до 192,32 пункта.

От останалите индекси този на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се повиши с 0,39% в сесията до 233,99 пункта, а BGTR30 – с 0,58% до 953,46 пункта.

Само индексът на малките и средни предприятия beamX спадна с 0,08% до 109,21 пункта.

Оборотът в сесията достигна малко под 1,2 млн. лева, като около 60% от него (341,6 хил. евро) се формираха от сделки с акции на „Шелли груп“.

Акцията е и най-търгувана в сесията с 34 сделки и е на трето място по ликвидност за седмицата със 124 сделки. Изпреварват я само „Сирма Груп Холдинг“ със 135 и „Софарма“ със 132 сделки, а след нея са акциите на БФБ със 111 и на „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с точно 100 сделки.

На второ място по оборот в сесията е „Грийн Иновейшън“ с почти 51,1 хил. лева. Акцията е на трето място по брой сделки с общо 13, като цената остава без промяна на ниво от 19,2 лева на брой – с 3,5% под цената на IPO-то (19,9 лева за една акция).

На трето място по оборот в сесията е „Илевън Кепитъл“ с над 33,9 хил. лева, следвано от „Уайзър Технолоджи“ с почти 23,2 хил. лева и „Софарма“ с 22,2 хил. лева.

От компонентите на SOFIX в сесията с най-силен ръст затвориха акциите на „Първа инвестиционна банка“ – с 3,14% ръст, следвани от ФНИБ с 1,9% и „Телематик Интерактив България“ с 1,83%.

Само две са губещите акции от основния индекс в сесията – „Уайзър Технолоджи“ с 2,54% и „Еврохолд България“ с 0,54%.

За седмицата най-поскъпващата акция от индекса е ФНИБ с 4,9%, следвана от „Уайзър Технолоджи“ с 3,6% и „Шелли груп“ с 2,47%, а най-поевтиняващи са „Сирма Груп Холдинг“ с 2,78%, „Телематик“ с 2,6% и „Смарт Органик“ с 1,26%.

„Стара планина холд“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 за сесията, с ръст от 6,01%, следвана от „Неохим“ с 5,1% и ПИБ с 3,14%, а „Уайзър Технолоджи“ е най-губещата, следвана от „Трейс Груп Холд“ със спад от 1,59% и „Софарма трейдинг“ с 0,86%.

За седмицата най-поскъпващата акция от по-широкия индекс е „Браво Пропърти Фонд“ с ръст от 7,53%, следвана от „Синергон Холдинг“ с 5,82% и ФНИБ. Най-поевтиняващата акция за периода е „Хидравлични елементи и системи“ със спад от 5,88%, следвана от „Монбат“ с 4,31% и „Спиди“ с 3,52%.