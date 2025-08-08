Щатските индекси приключиха седмицата с ръстове, подкрепени от технологичните акции

Щатските борсови индекси завършиха седмицата с ръстове, тъй като акциите на технологичните компании, включително тези на Apple, отбелязаха ръст, а оптимизмът сред инвеститорите се засили по отношение на очакванията за намаляване на лихвените проценти до края на годината, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,47% до 44 175,61 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа ръст от 0,78% до 6389,45 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете повишение от 0,98% до 21 450,02 пункта.

За седмицата Dow е напред с 1,4%, S&P 500 с 2,5%, а Nasdaq – с 3,9%.

Акциите на Apple поскъпнаха с 4,6%, което подкрепи движенията на S&P 500 и Nasdaq. По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Apple ще инвестира допълнителни 100 млрд. долара в страната, с което общият ѝ ангажимент ще достигне 600 млрд. долара за следващите четири години.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 8 август.

Акциите на Gilead Sciences също подкрепиха S&P 500., като поскъпнаха с 8,1%, след като групата повиши финансовите си перспективи за цялата година.

Последните по-слаби икономически данни подкрепиха очакванията на икономисти и инвеститори за намаляване на лихвените проценти от страна на Федералния резерв.

По-високите мита, наложени от Тръмп върху вноса от десетки страни влязоха в сила по-рано тази седмица. Инвеститорите също така наблюдават развитието на търговските отношения между САЩ и Индия, тъй като Ню Делхи отложи нови покупки на американски оръжия и самолети, след като Тръмп увеличи налозите върху индийския внос до 50%.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,285% и 4,852 на сто.

Доларовият индекс отчете спад от 0,13% до 98,27 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 0,06% до 66,39 долара за барел, докато фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняха с 0,42% до 63,61 долара за барел.

Цената на златото остана на ниво от 3,453,3 долара за тройунция.