Силното евро и тревогата около митата натежават, но не и на банките

Европейските компании доказват, че могат да понасят американските вносни мита, като отбелязват ръст на печалбите за пето поредно тримесечие, но с по-бавен темп от този в САЩ, пише Ройтерс.

По данни на LSEG се очаква печалбите за второто тримесечие да са нараснали с 3,1% спрямо същия период на миналата година. Малко над половината от компаниите, които са обявили отчетите си, са надминали прогнозите на анализаторите, което е в съответствие с обичайното за тримесечието.

Отчетите във финансовия сектор (ръст с 11,4%) и в здравеопазването (ръст с 15,4%) са сред най-силните по темпове на растеж, но докато първият се ползва с популярност сред инвеститорите, на втория в момента не се гледа положително.

Ройтерс обобщава пет поуки от отчетите през първото тримесечие:

Отчетите са вяли, перспективите са положителни

Европейските компании остават оптимистични, въпреки че ръстът на печалбите им за второто тримесечие е значително по-слаб от очакваните 12% в САЩ благодарение на големите технологични компании.

„Около 30% от компаниите са повишили прогнозите си, а много малко компании са ги понижили, което е изненадващо положително“, коментира Максимилиан Улер, ръководител на отдела за стратегически проучвания на европейските фондови пазари и стратегии за различни активи в Deutsche Bank.

„Смятаме, че това наблюдение за прогнозите е много важно и темата ще остане актуална, тъй като компаниите имат по-добра представа за риска от понижение“, добавя Улер, като се позова на скорошното споразумение в областта на търговията между САЩ и Европейския съюз.

Проблеми при еврото

Валутните стратези очакваха, че доларът ще засили позициите си, особено спрямо еврото, когато влязат в сила по-високите американски вносни мита.

Но единната валута се е повишила с над 12% спрямо еврото тази година и европейските компании, които разчитат на износа, са усетили болезненото въздействие.

„По-големите компании обикновено са по-диверсифицирани в световен мащаб, генерират повече приходи извън Европа и очевидно с укрепването на еврото това е било относително препятствие за печалбите им“, казва Рори Доуи, портфолио мениджър в компанията Marlborough.

Barclays и Citi считат, че обикновено 10% от поскъпването на еврото води до около 2% спад на печалбите, а Citi посочва сектори като суровините и енергетиката като най-чувствителни към валутните колебания.

Все пак широк спектър от компании са сигнализирали за неблагоприятни валутни условия, включително Allianz, Bayer, Continental, Ferrari, TotalEnergies и Puma, сочи анализ на записи.

Неудържими банки?

Всички седем кредитори в индекса на сините чипове STOXX 50 надминаха очакванията, а двама от тях подобриха прогнозите си. Индексът за сектора достигна най-високото си ниво от 2008 г. насам, тъй като инвеститорите заложиха на устойчивостта на индустрията.

Финансовият сектор беше с най-голямата положителна изненада по отношение на отчетите за второто тримесечие сред европейските сектори, като надмина с 12% прогнозите на анализаторите, което е над два пъти повече от темпа от 5,5% за по-широкия индекс Stoxx 600, сочат данните на LSEG.

„В Европа банките са основният двигател на този сезон, докато в други области като автомобилите и стоките от неосновна необходимост наблюдаваме рязко понижение“, коментира Алберто Токио, ръководител на световните фондови пазари, в Kairos Partners.

Въпреки това, след ръст с 37% тази година и най-добрите три години от въвеждането на еврото през 1999 г., се прокрадва известна предпазливост. BofA посъветва дългосрочните инвеститори да хеджират експозицията си, като предупреди, че банките може да бъдат уязвими, ако икономиката се забави.

Здравеопазване под наблюдение

Европейският сектор на здравеопазването отбеляза ръст на печалбите през второто тримесечие от 15%, което го поставя на второ място след технологичния сектор, но инвеститорите запазват предпазливост, тъй като американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще наложи мито от 250% върху вноса на фармацевтични продукти.

„Много сме предпазливи по отношение на сектора въпреки ръста на печалбите“, казва Улер. „Ако в даден момент имаме сигурност, тогава бих могъл да помисля за двойно повишение от underweight на overweight“, допълва той.

Проблеми при потребителските стоки

Инвеститорите обръщат гръб на потребителските акции, тъй като слабите резултати и предпазливите прогнози показват уязвимостта на сектора от митата и променящите се потребителски навици.

Компаниите от луксозния до основния сектор се стремят да балансират натиска върху разходите с нестабилното търсене, особено в САЩ, което ги принуждава да вземат трудни решения относно ценообразуването и стратегията.

„Всеки с експозиция към сектора на потребителските стоки, особено услугите, понася истински удар“, казва Арун Сай, старши стратег за повече активи в компанията Pictet, като отбеляза, че пазарът е подценил колко много САЩ са забавили темпото.

По данни на LSEG отчетите на циклични потребителски стоки като автомобилни производители и луксозните стоки, са с 8% под очакванията, докато процентът на нециклични потребителски стоки като хранителни продукти е 2%, което е под половината от по-широкия пазар.

Книжата на Adidas поевтиняха с 18% в рамките на шест дни, след като компанията предупреди, че може да се наложи да повиши цените в САЩ, докато акциите на пивоварната AB InBev поевтиняха с 11%, тъй като слабото търсене в Бразилия и Китай се отрази на обемите.

В сектора на луксозните стоки цената на акциите на Ferrari се понижи с 12%, след като тя обяви, че ще намали цените в САЩ, а акциите на Hermes поевтиняха с 12% за три дни.