Европейските индекси отчетоха понижения на фона на ускорената инфлация в Италия

Повечето основни европейски борсови индекси приключиха първата сесия за седмицата с понижения на фона на новата порция икономически и финансови новини от региона, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 отчете спад от 0,09% до 546,59 пункта.

Германският измерител DAX се понижи с 0,37% до 24 072,34 пункта.

Британският показател FTSE напредна с 0,37% до 9129,71 пункта.

Френският индекс CAC записа спад от 0,57% до 7698,52 пункта.

Инвеститорите реагираха на новите данни за инфлацията в Италия, където индексът на потребителските цени отбеляза 0,4% ръст през юли спрямо юни, като на годишна база показателят се повиши с 1,7%.

Пазарите обърнаха внимание и на доклада за фалитите в Германия, чийто брой расте с 19,2% през юли на годишна база. "Това е най-високият темп на растеж от октомври 2024 г. насам", посочват федералната статистическа служба Destatis.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 11 август.

Основна тема сред инвеститорите остават преговорите между САЩ и Китай относно постигнатото по-рано тази година временно търговско примирие. На 12 август изтича срокът за въвеждане на нови мита от САЩ върху китайски стоки, като се очаква ново отлагане. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се надява Китай да увеличи четири пъти поръчките си на соя от САЩ, добавяйки, че това е "начин за значително намаляване" на търговския дефицит на страната му при търговията с Пекин.

Акциите на Volkswagen Group поскъпнаха с 1,45%, след като германският автомобилен концерн обяви, че ще разработи съвместно с Bosch технология за автономно управление на превозни средства, която ще се предлага в базовите модели на компанията. Цената на книжата на Bosch се повиши с 0,8 на сто.

Книжата на Mercedes-Benz Group поевтиняха с около 0,8%, след като главният изпълнителен директор Ола Калениус се обяви против планираната забрана на продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене в Европейския съюз (ЕС) от 2035 г.