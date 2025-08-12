Доходността по 30-годишните германски облигации достигна най-високо ниво от 2011 г.

Доходността по 30-годишните германски държавни облигации се повиши във вторник до най-високо ниво от 2011 г. заради очакванията сред инвеститорите за рязко увеличение на фискалните разходи на Германия, предава Ройтерс.

Доходността по 30-годишните държавни облигации на Германия нараства със 7 базисни пункта до 3,2898 процента. Това е най-високата доходност по ценните книжа от лятото на 2011 г. насам.

Доходността по двугодишните германски облигации се повиши с 0,5 базисни пункта до 1,97 процента, докато доходността по 10-годишните германски облигации нарасна с 5 базисни пункта до 2,74 процента.

Разходите по заемите на страните от еврозоната като цяло се задържат на достигнатите нива през по-голямата част от днешната сесия, след като САЩ и Китай удължиха търговското примирие помежду си с още 90 дни, както и се очакваше от мнозина.

"Не виждам конкретна причина за ръста на доходността по германски държавни облигации днес, но този развой при дългосрочните ценни книжа не е изненадващ, като се имат предвид ниските обеми и по-широката икономическа обстановка", коментира Михиел Тукер, стратег по лихвените проценти в ING.

(БТА)