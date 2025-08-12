IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Доходността по 30-годишните германски облигации достигна най-високо ниво от 2011 г.

Инвеститорите очакват рязко увеличение на фискалните разходи на страната, което предполага засилване на дълговите емисии

20:59 | 12.08.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Доходността по 30-годишните германски държавни облигации се повиши във вторник до най-високо ниво от 2011 г. заради очакванията сред инвеститорите за рязко увеличение на фискалните разходи на Германия, предава Ройтерс.

Доходността по 30-годишните държавни облигации на Германия нараства със 7 базисни пункта до 3,2898 процента. Това е най-високата доходност по ценните книжа от лятото на 2011 г. насам.

Доходността по двугодишните германски облигации се повиши с 0,5 базисни пункта до 1,97 процента, докато доходността по 10-годишните германски облигации нарасна с 5 базисни пункта до 2,74 процента.

Разходите по заемите на страните от еврозоната като цяло се задържат на достигнатите нива през по-голямата част от днешната сесия, след като САЩ и Китай удължиха търговското примирие помежду си с още 90 дни, както и се очакваше от мнозина.

"Не виждам конкретна причина за ръста на доходността по германски държавни облигации днес, но този развой при дългосрочните ценни книжа не е изненадващ, като се имат предвид ниските обеми и по-широката икономическа обстановка", коментира Михиел Тукер, стратег по лихвените проценти в ING.

(БТА)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 20:59 | 12.08.25 г.
икономиката на Германия дълговете на Германия германски държавни облигации
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още