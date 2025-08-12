S&P 500 и Nasdaq отчетоха нови рекорди

S&P 500 и Nasdaq затвориха на нови рекордно високи стойности във вторник, след като потребителските цени в САЩ се повишиха по-слабо от очакваното през юли. Това увеличава вероятността Федералният резерв да намали лихвените проценти на срещата на борда през септември, съобщава Ройтерс.

В края на търговията индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average добави 1,01% до 44 420,75 пункта.

По-широкият индекс S&P 500 нарасна с 0,95% до 6434,11 пункта, а технологичният бенчмарк Nasdaq отчете повишение от 1,39% до 21 681,9 пункта.

Индексът на потребителските цени на Бюрото по трудова статистика се ускорява с 2,7% през дванадесетте месеца до юли – със същото темпо, отчетено и през юни. Прогнозата беше за ръст от 2,8%.

На месечна база индексът нараства с 0,2%, което е в съответствие с прогнозите и е под отчетеният растеж от 0,3% през юни.

Основният индекс на потребителските цени обаче, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, се ускорява с 3,1% през юли на годишна база и 0,3% на месечна, което е над очакванията на икономистите.

След слабия доклад за заетостта през юли и резките корекции надолу на показанията за юни и май залозите се увеличиха до приблизително 90% вероятност централната банка на САЩ да намали разходите по заемите с 25 базисни пункта на предстоящото си заседание на 17 септември.

Този сравнително благоприятен доклад за инфлацията може частично да успокои опасенията на някои централни банкери, че агресивната митническа политика на президента Доналд Тръмп може да повиши инфлацията.

„Инфлацията се покачва, но не и толкова, колкото някои хора се опасяваха“, казва Елън Зентнер от Morgan Stanley Wealth Management, цитирана от Bloomberg. „В краткосрочен план пазарите вероятно ще приемат тези числа, защото те би трябвало да позволят на Федералния резерв да се съсредоточи върху слабостта на пазара на труда и да запази намалението на лихвите през септември на дневен ред“, добавя Зентнер.

„Тези данни, заедно с последните потребителски проучвания, показват умерени инфлационни очаквания и забавяне на инерцията на пазара на труда. Това предоставя разумен фон за Федералния резерв да започне нормализиране на лихвите през септември, дори ако инфлацията на годишна база остане над целевата“, добавя Тифани Уайлдинг от Pacific Investment Management Co.

Инвеститорите също обмислят номинацията на Тръмп на икономиста Е. Дж. Антъни за ръководител на Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда. Американският президент уволни предишния ръководител на службата, Ерика Макентарфър, след разочароващия доклад за заетостта в началото на месеца. Сенатът още не е потвърдил назначението, но междувременно Антъни коментира, че ще предложи отпадането на месечния доклад за заетостта.

Тръмп обвини Макентарфър, без да представи никакви доказателства, в манипулиране на данните, за да му навреди политически.

Междувременно Тръмп призова главния изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломан да уволни главния икономист на банката, след като последният предупреди, че митата ще повишат цените за американските потребители.

Акциите на Alphabet скочиха с над 1% в сесията, след като стартъпът за изкуствен интелект Perplexity AI, който беше оценен на 18 милиарда долара през юли, съобщи, че е предложил 34,5 млрд. долара за браузъра Chrome на Google.

Акциите на специализираната химическа компания Celanese същевременно се сринаха след предупреждението ѝ, че вижда „смекчаваща се среда на търсене в повечето ключови крайни пазари през втората половина на годината“.

Акциите на Tencent Music Entertainment Group поскъпнаха в сесията, след като компанията отчете по-добри от очакваното резултати за второто тримесечие.

Пазарната оценка на Intel Corporation нарасна с 3%, след като президентът Доналд Тръмп сигнализира за положителна среща с главния изпълнителен директор Лип-Бу Тан. Коментарите идват само дни след като Тръмп поиска Intel да отстрани Лип-Бу Тан заради опасения за националната сигурност.

Акциите на Circle Internet Group Inc скочиха с повече от 2%, след като емисията стейбълкойни представи първите си тримесечни резултати като публично търгувана компания и надмина оценките на Уолстрийт.