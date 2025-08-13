Очакванията за намаляване на лихвите от Фед подкрепят оптимизма на Wall Street*

Основните щатски борсови индекси започват сесията с ръстове на фона на оптимизма сред инвеститорите относно очакваното понижение на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 385,37 пункта, или с 0,87%, до ниво от 44 843,98 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записва ръст от 0,44% до 6474,31 пункт.

Технологичният показател Nasdaq Composite се покачва с 0,39% до 21 765,86 пункта.

Цената на акциите на AMD расте с повече от 5%, оглавявайки ръста в технологичния сектор. Книжата Apple поскъпват около 1%, както и тези на Oracle.

По-умерените данни за инфлацията в САЩ през юли вдъхна надежда на инвеститорите за намаляване на лихвите от страна на Фед по време на септемврийското заседание. Трейдърите виждат 99% вероятност за намаляване на лихвите на срещата.

Докладът за личните потребителски разходи, който ще бъде публикуван в четвъртък, ще добави допълнителна яснота относно икономическата картина. Докладът предхожда заседанието на Фед в Джаксън Хоул на 21-23 август, което би могло да помогне за оформянето на очакванията за следващия ход на централната банка.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 13 август.

Малко преди началото на сесията министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт отправи най-ясния си досега призив към Фед да започне цикъл на намаляване на лихвените проценти, като предложи нивото на основната лихва на централната банка да бъде поне с 1,5 процентни пункта по-ниско от сегашното.

Wall Street реагира и на повишената прогноза на Международната агенция по енергията (МАЕ) за растежа на доставките на петрол през тази година. Организацията очаква световните доставки на петрол да се увеличат с 2,5 млн. барела на ден през 2025 г. спрямо очакваното по-рано повишение с 2,1 млн. барела.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижава съответно до 4,238% и 4,832 на сто.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от конкурентни валути, се понижава с 0,33% до 97,76 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижава с 0,29% до 65,93 долара за барел, докато тази на американския лек петрол WTI отчита спад от 0,44% до 62,89 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,56% до 3418,7 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:15 ч. българско време.