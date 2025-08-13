Европейските борси достигнаха почти двуседмичен връх преди решението на Фед за лихвите

Европейските борси достигнаха почти двуседмичен връх в сряда, подкрепени от ръстовете при секторите на здравеопазването и технологиите, а нагласите бяха подобрени и от почти сигурните очаквания, че Федералният резерв ще понижи лихвените проценти следващия месец, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,5%.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 е нагоре с 0,19% до ниво от 9165,23 пункта. Германският DAX напредна с 0,67% до равнище от 24 185,59 пункта. Френският CAC 40 прибави 0,66% и завърши деня на равнище от 7804,97 пункта.

Секторът на здравеопазването се представи най-силно в сряда, като отбеляза ръст от 1,6%. Подиндексът му записа пета поредна сесия на ръстове, най-дългата поредица от края на май. Книжата на Genmab поскъпнаха с 3,8%, а цената на акциите на Bayer се повиши с 3,2 на сто.

Технологичният сектор се оттласна от тримесечното дъно, което достигна в предходната сесия.

Очакванията за понижаване на лихвите от Фед през септември се засилиха след данните за умерена инфлация в САЩ, публикувани във вторник, и изказването на финансовия министър Скот Бесънт, че има добри шансове за понижение на лихвите с 50 базисни пункта. Сега пазарите очакват лихвите да бъдат намалени с 25 базисни пункта, показва FedWatch Tool на CME.

Германският DAX се повиши с 0,7% след три сесии на понижения. Инфлацията в Германия се е забавила до 1,8% през юли в потвърждение на предварителните данни за най-голямата икономика в Европа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна трябва да бъде включена в териториалните преговори с Русия след виртуална среща с европейските лидери в сряда.

Тръмп и руският президент Владимир Путин трябва да обсъдят как да се сложи край на конфликта в Украйна, но Киев и неговите съюзници се опасяват, че евентуално споразумение може да накърни интересите на Европа и на Украйна в областта на сигурността.

По-широкият индекс на аерокосмическата и отбранителната индустрия в Европа обърна по-ранните ръстове и завърши сесията без промяна.

Отчетите на европейските компании се оказаха устойчиви, като данни на LSEG от вторник показаха, че 54% от компаниите, които са обявили резултатите си до момента, са надминали очакванията.

Книжата на германския производител на скоростни кутии за танкове Renk поскъпнаха с 2%, след като той обяви по-добри от очакванията приходи през второто тримесечие благодарение на увеличените разходи за отбрана в Европа.

Производителят на хранителни добавки Glanbia бе най-добре представилата се компания в Stoxx 600 с ръст от 15,8%, след като повиши прогнозата си за годишните печалби.

Британската застрахователна компания Beazley отбеляза спад от 12,3% в най-лошия си ден от септември 2020 г. насам и се оказа с най-голямо понижение в индекса, след като намали прогнозата си за годишен ръст на премиите.

Цената на акциите на шведската компания Evolution се понижи с 8,5%, след като Bloomberg съобщи, че нейните казино игри са били разпространявани на забранени пазари.