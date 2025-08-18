Азиатските пазари отбелязаха предимно ръстове преди срещата между Тръмп и Зеленски

Повечето пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха ръстове в понеделник, докато инвеститорите са в очакване срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски, предаде CNBC.

Срещата на върха между Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в петък за прекратяване на войната в Украйна приключи без споразумение в тази посока.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 достигна краткосрочен дневен връх от 8960 пункта. Впоследствие той затвори с ръст от 0,23% на ниво 8959,30 пункта.

Японският индекс Nikkei 225 се повиши с 0,77% до 43 714,31 пункта, а по-широкият показател Topix добави 0,43% до 3120,96 пункта.

Южнокорейският показател Kospi спадна с 1,50% до 3177,28 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq отбеляза рязък спад от 2,11% до ниво от 798,05 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,14% и затвори на 25 233,94 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 0,88% до ниво от 4239,41 пункта.

В Индия бенчмаркът Nifty 50 нарасна с 1,18% до 24 922,15 пункта, а индексът BSE Sensex добави 1,03% до 81 427,98 пункта.

На този фон индексът на акциите, котирани на Шанхайската фондова борса, затвори на най-високото си ниво за последното десетилетие, тъй като местните инвеститори с голям паричен ресурс се втурнаха към пазара, който отбеляза ръст на фона на облекчаването на търговското напрежение между Китай и САЩ.

Бенчмаркът SSE Composite скочи с 0,9% и затвори на 3728 пункта в понеделник, което е най-силният му финал от август 2015 г. насам, предаде Bloomberg. Това затвърждава обръщането на тенденцията от април, когато обявяването на широкообхватните мита на американския президент Доналд Тръмп разтърсиха световните пазари. Миналата седмица Тръмп удължи търговското примирие с Китай.