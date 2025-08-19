Спадовете на Wall Street повлякоха надолу и азиатските пазари

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно понижения във вторник след спадовете на Wall Street в навечерието на годишната конференция на Федералния резерв на САЩ в Джаксън Хол по-късно тази седмица.

На този фон инвеститорите оценяваха и преговорите между американския президент Доналд Тръмп, украинския държавен глава Володимир Зеленски и европейските лидери в Белия дом, чиято цел е да се сложи край на военния конфликт между Москва и Киев, предаде CNBC.

Японският бенчмарк Nikkei 225 отбеляза спад от 0,38% до 43 546,29 пункта при волатилна търговия, след като затвори на рекордно високо ниво в предходната сесия. По-широкият индекс Topix остана без промяна.

Южнокорейският показател Kospi се понижи с 0,81% до 3151,56 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq отбеляза спад от 1,26% до 787,96 пункта.

Показателят CSI 300 в континентален Китай отстъпи с 0,38% до 4223,37 пункта, след като затвори на най-високото си ниво от октомври 2024 г. в предходната сесия, докато хонконгският индекс Hang Seng изтри 0,042% до 25 166,33 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 приключи с 0,70% по-ниско на ниво от 8896,20 пункта.