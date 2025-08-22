SOFIX записа седмично повишение от 0,3%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете 0,32% седмичен ръст до 1057,33 пункта.

През периода беше достигнат и нов 17-годишен връх от 1061,69 пункта.

Основни двигатели на ръста бяха "Шелли груп" ЕД с повишение на цената на акциите от 4,23% до 106,006 лв. за брой, както и "Холдинг Варна" АД с поскъпване от 1,72% до 47,4 лв., "Химимпорт" АД с ръст от 1,36% до 0,745 лв. и други.

Най-резки седмични понижения сред 15-те компонента на основния индекс отбелязаха "Уайзър Технолоджи" АД с 2,59% до 5,65 лв., ПИБ АД с 2,25% до 5,22 лв. и "Смарт Органик" АД с 1,27% до 31 лв.

Най-голям седмичен оборот записаха "Винзавод Асеновград" АД с 5,1 млн. лв., "Шелли груп" ЕД с 2,4 млн. лв., БФБ АД с 2,3 млн. лв., "ВФ Алтърнатив" АД с 2,05 млн. лв. и "Софарма" АД с 1,35 млн. лв.

Най-много сделки през седмицата бяха сключени с книжа на "Софарма" АД – 324, "Шелли груп" – 249, и БФБ – 135.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.