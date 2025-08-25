Н. Стойков: Нека не бързаме със заключението, че кармата на европейските пенсионери е да не инвестират

Има промяна в генерирането на възвръщаемост при много европейските компании и има промяна в отношението на европейските инвеститори към вложения на капиталовия пазар. Това мнение изрази Николай Стойков, управляващ партньор в Alaric Securities, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той все пак смята, че истинската инвестиционната култура е „относително по-висока в САЩ.

„Най-вероятно няма да се променят нещата изведнъж, но нека да не бързаме със заключения като това, че кармата на пенсионерите от Европа е никога да не инвестират. Може би на генерацията, когато сега е в пенсионна възраст, е трудно да се променят тези навици, но наистина виждаме наченки на промяна“, коментира той и посочи, че става въпрос на време. Пазарният коментатор напомни, че предишните поколения не са имали достъп до толкова лесно инвестиране, каквото предлагат много платформи, които доставят много добри инвестиционни решения в средносрочен план.

Стойков съобщи, че IPO пазарите се радват на добри новини тази година, но Европа стои встрани от тази тенденция. „От началото на тази година до 20 август, по данни на DIA Logic шест компании са листнали акциите си във Великобритания, като са набрали 208 млн. долара – най-малката сума от три десетилетия насам“, даде пример той.

Според него ситуацията не е особено по-добра и отвъд Ламанша, въпреки растящите фондови пазари. Първичните публични предлагания в континентална Европа са намалели почти наполовина по стойност в сравнение с миналата година. За сравнение набирането на средства в САЩ междувременно скача с 38% до около 40 млрд. долара, а първичните публични предлагания са се увеличили повече от два пъти по стойност в Хонконг след период на спад.

„Наистина може да се говори за затишие на първичните публични предлагания в Европа“, каза още пазарният коментатор.

Стойков обясни, че голяма част от активността в САЩ идва от самата структура на пазара, където е възможно да се направи първично предлагане и чрез структурата на така наречените Special Purpose Vehicles или SPVs, което дава много възможности за относително бърза реакция на компаниите, когато пазарите достигат нива, които за тях са приемливи.

„Това, което статистиката отразява е голямата разлика между Съединените щати и Европа по отношение на начините как да се стигне до първично предлагане“, поясни той защо в САЩ са „относително по-гъвкави".

По думите му друг фактор е и инвестиционната култура, която в САЩ е по-силно развита от тази в Европа, което води до по-голямо доверие и активност в публичните предлагания. „Европейците често предпочитат да държат парите си в банкови системи, отколкото да инвестират на фондовите пазари“ отбеляза пазарният коментатор.

Той е на мнение, че освен това, европейските регулации са по-тромави и може да предлагат по-голяма защита за инвеститорите, но това е затруднение за компаниите да достигат до публичен статус. „Тази сложност може да отблъсне компании, които биха желали да се листнат на борсата в Европа“, добави той.

Стойков подчерта, че американските компании, в по-голямата си част, са публични и обикновено постигат по-добро представяне в дългосрочен план в сравнение с много европейски компании, което повишава интереса към IPO в САЩ. Тези фактори, според него, създават значителни различия между активността на IPO в Европа и в Съединените щати и Хонконг.

„Регулациите в Европа са по-тромави, но това не означава автоматично, че инвеститорите, особено професионалните, са по-защитени“, смята Николай Стойков. Той заяви, че професионалните инвеститори не се нуждаят от прекалена защита, а по-скоро от надеждна информация и посочи, че не е сигурно, че настоящата регулация осигурява добра защита за европейските индивидуални инвеститори.

„Това, което хората смятат за европейските компании, е че не са от най-прогресивните, но не мисля, че причината за неуспеха на повечето европейски компании след листване на борса в САЩ, е, че са европейски. Много често това може би е недоказан бизнес план или прекалено прибързано търсене на финансиране, когато компанията всъщност няма чак толкова голяма нужда или технологични промени в бизнес сектора, където те се развиват“, коментира експертът.

Препоръките на Стойков за бъдещото позитивно развитие на европейските капиталови пазари са, че освен нужната яснота в правилата и регулациите и завършването на единния капиталов пазар, е нужна и либерализация на достъпа до инвестиционни продукти.

Той преценява, че настоящите ограничения, които не позволяват на европейски индивидуални инвеститори да купуват американски ETF-и без определена документация, въпреки че могат да купуват индивидуални акции, са нерационални и оскъпяват процеса.

Стойков очаква да има дългосрочен план за насочване към капиталовите пазари. Това, по думите му, трябва да стане след като се разработи стратегия за пренасочване на средства от недвижими имоти (особено в България, където има висока зависимост от имоти) към капиталовите пазари, предвид потенциалното намаляване на доходността от имоти.

"Не знам какво ще се случи на пазара на имоти, но предвид, че България е на върха на демографската криза, ми е трудно да си представя, че цената на недвижимите имоти ще стигнат "до луната" в България и ще надминат тези в Монако. В един момент ще има някакво узряване и намаляване на тази доходност“, очаква пазарният анализатор.

Той е на мнение, че възвръщаемостта от недвижими имоти няма да бъде най-доброто решение за българските инвеститори и затова трябва да се помисли как да бъдат насочени много от тези средства към капиталовите пазари в България, Европа или в света.

Какви са факторите, които влияят на компаниите, за да вземат решение да се листнат на борсата? Какво би могло да нарани престижа на NASDAQ? Какви са причините да се листват европейски компании да се листнат на борсата в САЩ, вместо в Европа? Ще останат ли САЩ привлекателно място за инвеститорите, въпреки Тръмп се е "захванал с толкова много гозби и може да прегорят много от манджите му"? Какво чухме от Пауъл в петък и защо пазарите реагираха добре?

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук.