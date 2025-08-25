Европейските борси не успяха да задържат силните ръстове от петък

Европейските борси завършиха със спад сесията в понеделник, като не успяха да задържат ръстовете от петък, дължащи се на оптимизма около облекчаването на паричната политика на САЩ, докато книжата на JDE Peet поскъпнаха силно след сделката за придобиване, предават Ройтерс и CNBC.

Европейските пазари бяха под натиск след ръста в петък, когато председателят на Федералния резерв Джером Пауъл посочи възможно понижение на лихвените проценти през следващия месец, като се позова на нарастващите рискове за пазара на труда.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,4% и записа най-лошия си ден от три седмици насам, но остана с около 1% под рекордните си върхове.

Германският DAX се понижи с 0,37% до равнище от 24 273,12 пункта. Френският CAC 40 е надолу с 1,59% и завърши деня на ниво от 7843,04 пункта. Британският пазар беше затворен заради национален празник.

Секторите на строителството и материалите подложиха на най-силен натиск Stoxx 600, като книжата на Nibe Industrier поевтиняха със 7,9%.

Секторът на комуналните услуги записа най-резкия си спад от над един месец насам. Цената на акциите на компанията Orsted се понижи с 16,4% и достигна рекордно дъно, след като САЩ спряха проекта на датската компания Revolution Wind край Роуд Айлънд поради критиките на президента Доналд Тръмп на инвестициите във възобновяема енергия.

Други компании от сектора като Vestas Wind, EDP Renovaveis и Siemens Energy също отбелязаха спад.

Цената на акциите на JDE Peet достигна близо тригодишен връх и се повиши със 17,5%, след като Keurig Dr Pepper прие да купи компанията за 15,7 млрд. евро в брой.

Петима източници заявиха, че Европейската централна банка вероятно ще запази непроменени лихвените проценти следващия месец, но обсъжданията за по-нататъшни намаления може да бъдат възобновени през есента, ако икономиката отслабне.

ЕЦБ остави ключовата си лихва на ниво от 2%, с което сложи край на едногодишния цикъл на смекчаване и накара инвеститорите да заложат на продължителна пауза.

Цената на акциите на Puma се повиши с 15,9%, след като Bloomberg съобщи, че холдинговата компания на френското семейство Пино обмисля варианти за дела си от 29% в германския производител на спортни облекла, включително проучване на потенциални купувачи.

Книжата на Argenx поскъпнаха с 4,3%, след като RBC започна да ги отразява с рейтинг outperform поради силната си вяра в лекарството ѝ Vyvgart.

Цената на акциите на Valneva се понижи с 22,2%, след като американският регулатор на лекарствата замрази лиценза на френската фармацевтична компания за ваксината Ixchiq срещу болестта чикунгуня с незабавен ефект.

Тази седмица вниманието ще бъде насочено към тримесечния отчет на американския производител на чипове Nvidia, който ще покаже дали оценката ѝ от 4 трлн. долара е оправдана.

По отношение на митата Швейцария се надяваше да финализира скоро ново бизнес предложение за Вашингтон, за да избегне митата от 39% на Тръмп.