К. Йорданов: Тръмп подкопава институциите в САЩ и рискува сериозни икономически проблеми

Тръмп подкопава това, което правеше Съединените щати уникални – стабилните институции. Това мнение изрази Красимир Йорданов, портфолио мениджър в Sky Asset Management, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той предупреди, че ако до момента САЩ се отличаваше с много добре работещи институции, президентът в момента иска да опорочи и корумпира процеса, което може да има много сериозна икономическа цена за САЩ.

„С последните си действия – уволнението на член на борда на Федeралния резерв, Лиса Кук, и ръководителката на бюрото по трудова статистка, изпращането на части на Националната гвардия във Вашингтон и в Чикаго, и предстоящата през 2026 г. смяна на председателя на Фед Джером Пауъл – Тръмп се опитва да наложи авторитарен подход в политическия процес в САЩ, с който да си подсигури следващите избори“, посочи той.

Йорданов напомни, че на 25 август президентът на САЩ реши да уволни член на борда на Фед Лиса Кук по обвинения за ипотечни измами, което се счита за безпрецедентен ход. Пазарният анализатор смята, че това е част от стратегията на Тръмп да има по-голямо влияние върху решенията на Федералния резерв чрез назначаване на свои хора, и очаква назначения на мястото Кук да бъде близък до републиканците.

„Но по-важното е, че през 2026 г. Тръмп ще назначи нов председател на Фед. Ако това е човек, склонен да следва политическите му указания за драстично понижаване на лихвите, доверието във финансовата система на САЩ би било сериозно подкопано“, прогнозира пазарният анализатор.

Той напомни, че през миналата седмицата в речта си в Джаксън Хол председателят на Федералния резерв Джером Пауъл отвори вратата за намаляване на основния лихвен процент през септември с 25 процентни пункта. Причината според него е балансът на рисковете в икономиката – финансистът коментира, че намаляването на лихвените проценти се налага поради по-слабия пазар на труда.

„В предишните оценки за заетостта той изглеждаше много по-силен, което караше Фед да се притеснява, че натискът върху заплатите може да предизвика нова инфлационна вълна, особено при услугите, което да накара Федералният резерв още повече да затегне паричната политика. Но ревизираните данни показаха отслабване и това отвори пътя към намаление на лихвите“, обясни Йорданов.

Той отбеляза, че последните ревизии на заетостта в САЩ са показвали системно надценяване на пазара на труда, като Тръмп използва тези новини политически – атакува компетентността на институциите, вместо да признаe, че слабостта е следствие от неговите икономически политики, в това число и митата.

Според Красимир Йорданов най-вероятният сценарий при лихвените проценти е две понижения по 25 базисни пункта – през септември и декември. Той смята, че ако до март 2026 г. Пауъл няма да се поддаде на исканията на президента за агресивни намаления при лихвите, това не е сигурно при назначен от президента нов гуверньор. „Ако той води политически мотивирана политика, ще видим връщане на инфлацията“, очаква пазарният анализатор и добави, че така се подкопава доверието в монетарната и финансовата система на САЩ.

Той смята, че цялата поредица от събития може да предизвика не само политически проблеми за Тръмп, който може да прибегне до извънредни мерки, за да се задържи на власт, а и поставя на риск доверието в американските институции и икономика. „Това може да предизвика понижаване на кредитния рейтинг на САЩ“, допусна Йорданов.

Как реагираха фондовите пазари на сигналите на Пауъл за намеление на лихвите в САЩ? Какво цели администрацията на Тръмп с придобиването от държавата на 10% дял в производителя на чипове Intel? Опасно ли е едно лице да притежава дялове от приоритетни сектори?

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук.