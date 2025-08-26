Проблемите в състава на Фед не успяха да помрачат настроенията на Wall Street

Основните щатски борсови индекси приключиха сесията с повишения, след като инвеститорите игнорираха напрежението около състава на Федералния резерв и решението на централния банкер Лиза Кук да заведе дело, с което да оспори освобождаването си от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,30% до 45 418,07 пункта.

Широкият измерител S&P 500 се повиши с 0,41% до 6465,94 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете ръст от 0,44% до 21 544,27 пункта.

По-рано през деня адвокатът на Кук, заяви, че Тръмп няма правомощия „да уволни управителя на Фед Лиза Кук“. Преди това президентът посочи, че отстранява централния банкер заради обвинения в ипотечна измама.

"Опитът му да я уволни, основаващ се единствено на препоръчително писмо, няма никаква фактическа или правна основа", заяви Лоуел

Безпрецедентният ход на Тръмп допълнително засилва натиска, който президентът оказва върху независимостта на централната банка. По закон президентът може да отстрани управител на Федералния резерв само „по причина“.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 26 август.

Трейдърите реагираха и на новите икономически данни. Доверието на потребителите в САЩ леко спада през август поради по-сериозни опасения за пазара на труда и доходите. Индексът на Conference Board (СВ) за настроенията се понижава с 1,3 пункта до 97,4 пункта през този месец след корекцията в посока нагоре за предходния, сочат данни, публикувани във вторник. Средната прогноза в проучване на Bloomberg сред икономисти беше за стойност от 96,5 пункта.

Междувременно поръчките а бизнес оборудване в САЩ се увеличават през юли с по-висок от прогнозирания темп. Стойността на поръчките за основни капиталови стоки, които са показател за инвестициите в оборудване, с изключение на самолети и военно оборудване, е нараснала с 1,1% през миналия месец след намалението от 0,6% през юни, показват данни на Министерството на търговията от вторник.

Акциите на Nvidia поскъпнаха с малко над 1%, докато тези на Tesla прибавиха 1,4 на сто към стойността си. Цената на книжата на Apple се повиши с 0,9%.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,261 на сто, докато тази по 30-годипните държавни облигации нарасна до 4,916 на сто.

Доларовият индекс отчете спад от 0,17% до 98,26 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 2,21% до 67,28 долара за барел, докато тази на американския лек петрол WTI отчете спад от 2,27 на сто до 63,33 долара за барел.

Цената на златото се повиши с 0,67% до 3440,12 долара за тройунция.