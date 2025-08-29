Азиатско-тихоокеанските пазари изпращат седмицата със смесени резултати

Азиатските пазари отбелязаха разнопосочни резултати в петък, докато инвеститорите оценяваха редица икономически данни от региона, предаде CNBC.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 0,26% и затвори на ниво от 42 718,47 пункта, а по-широкият показател Topix загуби 0,47% до 3075,18 пункта.

По-рано стана ясно, че потребителските цени в Токио са нараснали с по-бавен темп през август. Основният индекс на потребителските цени в японската столица, който изключва пресните храни, се е повишил с 2,5% на годишна база, което съответства на прогнозите на икономистите, анкетирани от Ройтерс. За сравнение, през юли бе отчетено увеличение от 2,9%. Показателят обаче остава над целта на Японската централна банка от 2%.

Други данни показаха, че равнището на безработица в Страната на изгряващото слънце е спаднал до 2,3% през юли спрямо отчетените 2,5% през предходния месец. Междувременно продажбите на дребно бележат понижение с 1,6% на месечна база през същия месец , а производството на фабриките се е свило повече от очакваното, водено от автомобилите и производствените машини.

Южнокорейският показател Kospi отстъпи с 0,32% до 3186,01 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с 0,19% до 796,91 пункта, след като бившата първа дама на Южна Корея Ким Кьон Хи беше обвинена в корупция. Ким е съпруга на бившия южнокорейски президент Юн Сук Йол, който беше отстранен от поста си и арестуван по-рано тази година.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 изтри 0,077% и приключи сесията на ниво 8973,10 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,32% до 25 077,62 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 0,74% до ниво от 4496,76 пункта.

Индийският показател Nifty 50 и измерителят BSE Sensex останаха почти без промяна.

Премиерът на Индия Нарендра Моди ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин по време на 25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество през уикенда в Тиендзин. Това ще бъде първото посещение на министър-председателя в Поднебесната империя от седем години насам.