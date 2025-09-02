Несигурността около митата изпрати азиатските пазари в различни посоки

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион затвориха с разнопосочни резултати във вторник, като инвеститорите оценяваха срещата на лидерите на Шанхайската организация за сътрудничество в Тяндзин, а несигурността около американските мита влоши настроенията на пазарите, предаде CNBC.

Това се случи, след като в петък федерален апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от налозите на президента на САЩ Доналд Тръмп са незаконни.

На този фон пазарите в Индия са в центъра на вниманието, след като американският президент заяви, че азиатската страна е предложила да намали митата си върху вноса от САЩ до нула.

„Сега те предложиха да намалят налозите си до нула, но вече е късно. Трябваше да го направят преди години“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Той добави, че отношенията на САЩ с Индия са „едностранни“.

Индийският показател Nifty 50 се повиши с 0,26% до 24 688,20 пункта днес, а измерителят BSE Sensex отбеляза ръст от 0,23% до 80 551,61 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 приключи деня с 0,29% по-високо на ниво 42 310,49 пункта след волатилна търговия, докато по-широкият показател Topix се повиши с 0,61% до 3081,88 пункта.

Японската компания Suntory Beverage & Food привлече вниманието на инвеститорите след съобщенията, че главният изпълнителен директор и председател Такеши Ниинами е подал оставка след полицейско разследване за покупката на потенциално незаконна добавка. Акциите на японския производител на безалкохолни напитки и здравословни храни поскъпнаха с 2,94%.

Южнокорейският показател Kospi се покачи с 0,94% до 3172,35 пункта, а измерителят на компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 1,15% до ниво от 794 пункта.

По-рано днес нови данни показаха, че индексът на потребителските цени в страната се е повишил с 1,7% на годишна база през август, след като през предходния месец отбеляза ръст от 2,1%. Това е най-бавният годишен темп от ноември насам и е малко по-слаб от прогнозирания от икономистите в анкета на Ройтерс ръст от 2%.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,45% до ниво от 25 501,51 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай изтри 0,74% и затвори на 4490,45 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се понижи с 0,3% и приключи сесията на 8900,60 пункта.

Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции съобщи, че е наложила глоба в размер на 3,88 млн. австралийски долара (близо 2,2 млн. евро) на местното подразделение на френската банка Societe Generale за това, че не е предотвратила подозрителни поръчки на пазарите на фючърси на електроенергия и пшеница.

Разследване на регулаторния орган в страната установи, че Societe Generale Securities Australia е позволила на двама от своите клиенти да подадат 33 подозрителни поръчки между май 2023 г. и февруари 2024 г. През този период са възникнали проблеми с доставките на световните пазари на енергоносители и пшеница, причинени, наред с други фактори, от войната на Русия в Украйна, посочи комисията.