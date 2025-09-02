SOFIX се повишава с 4% за месеца и с 21% от началото на годината през август

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се повишава с 4% през август спрямо юли 2025 г. и с малко над 21% от началото на годината. Бенчмаркът затвори на ниво от 1081,6 пункта в последния ден на август – най-високо от над 17 години насам.

Акциите на „Шелли груп“ и на самата БФБ имат най-голям принос за повишението на индекса, след като поскъпват със, съответно, 12,65% и 11,11% през месеца. На трето място е „Софарма“ с ръст от 8,61%.

На другия полюс са акциите на „Сирма Груп Холдинг“, които поевтиняват с 2,78%, следвани от „Уайзър Технолоджи“ с 1,75% и „Централна кооперативна банка“ със спад от 1,73% през месеца.

Акциите на „Софарма“, „Шелли груп“ и БФБ са и най-търгувани през месеца със, съответно, 908, 672 и 411 сделки. На борсата през осмия месец на годината са сключени близо 6800 сделки.

От останалите индекси BGBX40 добавя малко над 2% през август спрямо юли и близо 14% от началото на годината, а BGTR30 – съответно, 0,97% и 11,25%.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижава с 0,18% през август спрямо юли, но от началото на годината добавя близо 8%. Индексът на малките и средни предприятия beamX спада с 0,24% през месеца, но се повишава с 10,64% от началото на годината.

Оборотът на БФБ през август възлиза на малко под 100 млн. лева, като се свива с над една трета в сравнение с юли, но нараства с 15,5% в сравнение с август 2024 г. За периода януари-август обаче оборотът достига близо 698 млн. лева и се повишава с почти 10% спрямо януари-август 2024 г. (635,9 млн. лева).

Най-голям принос за оборота на БФБ през август имат облигациите с близо 39,2 млн. лева (39%), следвани от т.нар. други инструменти с 23,3 млн. лева (23%) и акциите от сегмент „Премиум“ на БФБ – 19,4 млн. лева (19%).