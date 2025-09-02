Подновената несигурност около митата потопи индексите на Wall Street

Wall Street затвори със спадове във вторник, докато инвеститорите преценяваха последните развития на търговския фронт, предаде CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average загуби 0,55% до 45 295,81 пункта. Широкият пазарен показател S&P 500 спадна с 0,69% до 6415,54 пункта, а технологичният измерител Nasdaq Composite изтри 0,82% до 21 279,63 пункта.

Акциите на производителя на чипове Nvidia поевтиняха с 2%, а книжата на други големи технологични компании като Amazon и Apple изтриха по 1%.

Апелативен съд в САЩ постанови в петък, че повечето от митата на американския президент Доналд Тръмп са незаконни. Решението се отнася до т. нар. "реципрочни мита", както и до наложените през февруари отделни ставки срещу Китай, Канада и Мексико. То не засяга налозите върху стоманата и алуминия.

Съдът отложи влизането в сила на решението си до 14 октомври, за да даде време на администрацията на Тръмп да поиска Върховният съд да разгледа делото и да отмени постановлението.

Във вторник президентът на САЩ заяви, че ще поиска от Върховния съд „ускорено решение“ след съобщението на Апелативния съд, според което повечето от неговите вносни мита не са законни.

„Ако налозите бъдат премахнати, може да се превърнем в страна от третия свят“, заяви той.

„Ще се обърнем към Върховния съд, вероятно утре, защото се нуждаем от бързо решение“, заяви президентът, като изтъкна, че „финансовата структура на страната е застрашена“.

Доналд Тръмп също така посочи, че индексите на американския фондов пазар са се понижили във вторник заради решението от петък.

„Фондовият пазар отбелязва понижения, защото се нуждае от митата“, каза той.

На този фон доходността по 10-годишните държавни облигации скочи до 4,27%, а тази по 30-годишните надхвърли 4,97%.

Инвеститорите в облигации повишиха доходността поради перспективата, че може да се наложи САЩ да възстановят милиардите, събрани от митата, което ще влоши и без това напрегнатата фискална ситуация в страната.

Тези събития могат да повлияят на настроенията в началото на новия търговски месец. Септември е исторически най-лошият месец за пазарите, като S&P 500 отбелязва средно понижение от 4,2% през последните пет години и среден спад от над 2% през последните 10 години.

В края на днешната борсова сесия доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, остана почти без промяна.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 1,47% до 69,15 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,55% до 65,64 долара за барел.

Златото поскъпна с 2,33 на сто до цена от 3598 долара за тройунция.