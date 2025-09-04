По-слабият доклад за работните места не успя да сломи оптимизма на Wall Street

Основните щатски борсови индекси записаха ръстове въпреки по-слабия от очакваното доклад за пазара на труда в САЩ. Инвеститорите очакват новите данни за заетостта, които могат да увеличат шансовете за ново намаление на лихвите от страна на Федералния резерв, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повиши с 0,77% до 45 621,29 пункта.

Широкият индекс S&P 500 отчете ръст от 0,83% до 6502,08 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 0,98% до 21 707,69 пункта.

Докладът на ADP за броя на новите работни места в частния сектор показа увеличение от 54 000 броя през август. Икономисти, анкетирани от Dow Jones, очакваха компаниите да добавят 75 000 работни места. Цифрата е по-малка и от ревизираните 106 000 места за юли.

Трейдърите обърнаха внимание и на данните за средния лихвен процент по 30-годишните ипотечни кредити, който спадна тази седмица до 6,5%, след като предходната седмица беше 6,56 на сто.

Междувременно кандидатът на президента на САЩ Доналд Тръмп за свободното място в Управителния съвет на Фед Стивън Майрън увери, че ще действа независимо, ако бъде утвърден. По време на изслушването си пред сенатската комисия по банково дело, жилищно настаняване и градски въпроси Майрън заяви, че решенията му ще се основават на собствен анализ, а основната задача на централната банка е да предотвратява депресии и хиперинфлация. Той подчерта, че ще спазва традицията на независимост на Фед.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 4 септември.

Министерството на правосъдието на САЩ започна наказателно разследване срещу отстранения член на УС на Фед Лиса Кук за предполагаема ипотечна измама. Преди това Тръмп обяви намерението си да я отстрани от централната банка, като федералните прокурори са издали призовки за информация, свързана с твърдения, че тя е предоставила невярни данни в ипотечни молби.

Акциите на Amazon поскъпнаха с 4,24%, докато тези на Tesla напреднаха с 1,39 на сто. Книжата на Nvidia прибавиха 0,53% към стойността си. Цената на акциите на Intel се повиши с над 2,6 на сто.

Пазарите обърнаха внимание и на доклада за активността в сферата на услугите в САЩ, която се разширява през август с най-бърз темп от шест месеца благодарение на най-силния ръст на поръчките от близо година. Индексът на Института за управление на доставките (ISM) в сектора на услугите се повиши с 1,9 пункта до 52 пункта.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,165% и 4,857 на сто.

Доларовият индекс напредна с 0,16 на сто до 98,3 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 1,115 до 66,85 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняха с 0,98% до 63,34 долара за барел.

Цената на златото се понижи с 0,8% до 3606,3 долара за тройунция.