Решението на Тръмп за японските автомобилни мита тласна азиатските пазари нагоре

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно ръстове, след като американският президент Доналд Тръмп подписа указ, с който официално потвърди понижението на митата върху японските автомобили от 27,5% на 15%, предаде CNBC.

Документът потвърди и споразумението за японски инвестиции в американски проекти на стойност 550 млрд. долара.

Японският бенчмарк Nikkei 225 напредна с 1,03% до 43 018,75 пункта, а по-широкият показател Topix добави 0,82% до 3105,31 пункта. По-рано стана ясно, че разходите на домакинствата в страната са се повишили с 1,4% на годишна база през юли.

Южнокорейският показател Kospi се покачи с 0,13% до ниво от 3205,12 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 0,74% до 811,40 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 0,51% и приключи сесията на 8871,20 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се покачи с 1,43% до ниво от 25 417,98 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай скочи с 2,18% до 4460,32 пункта.

В Индия показателят Nifty 50 спадна с 0,15% до 24 698,40 пункта, а измерителят BSE Sensex се покачи с 0,18% до 80 569,95 пункта.

Пазарите в Малайзия и Индонезия бяха затворени поради празник.