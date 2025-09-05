Цената на златото достигна нов рекорд след мрачните данни за пазара на труда в САЩ

Цената на златото достигна нов рекорд, след като неочаквано слабият доклад за заетостта в САЩ подкрепи залозите, че Федералният резерв ще понижи лихвените проценти по-късно този месец, предаде Bloomberg.

Към 16:25 ч. българско време благородният метал се търгува с 1% по-високо на ниво от 3586,82 долара за тройунция. Това се случва, след като ключовият доклад за заетостта в САЩ в петък показа забавяне на наемането на служители, а безработицата достигна най-високото си ниво от 2021 г.

По-ниските разходи по заемите обикновено повишават привлекателността на златото. Цените на златото и среброто са се удвоили през последните три години, като нарастващите рискове в геополитиката, икономиката и световната търговия стимулират търсенето на сигурно убежище.

Ескалацията на атаките на американския президент Доналд Тръмп срещу Федералния резерв през тази година засили опасенията за неговата независимост. Инвеститорите все още очакват и историческо решение относно това дали държавният глава има законни основания да отстрани члена на Управителния съвет на Фед Лиса Кук.

По този повод анализаторите от Goldman Sachs написаха в бележка тази седмица, че златото може да поскъпне до почти 5000 долара за тройунция, ако независимостта на Федералния резерв бъде накърнена.