Какво ще движи поскъпването на златото

Не толкова геополитиката, колкото хаосът във вътрешната политика на САЩ движи цената на златото. Това мнение изрази Крум Атанасов, основател и управител на igold, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Очакването за понижаване на лихвите от Федералния резерв на САЩ е основният двигател на ръста на цената на златото, което в първите дни на септември премина прага от 3500 долара за тройунция“, посочи той. В сесията на 3 септември ценният метал продължава рекордното си движение и надхвърли цената от 3600 долара за тройунция.

Според него натискът върху американската централна банка, упражняван от президента Доналд Тръмп, който неотдавна предприе безпрецедентен ход като уволни гуверньора на Фед Лиза Кук, също влияние в посока повишаване на цената на благородния метал.

По думите му силно влияние за ръста оказва и хаосът в ценовите нива в САЩ заради митата на Тръмп, около които съществува сериозна неяснота, след като повечето от тях бяха обявени за незаконни от Апелативния съд на САЩ.

„Преди дни председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че тази неяснота може да доведе до сериозни последици за търговията и икономиките не само на САЩ, а и на целия свят. При подобни новини златото може само да поскъпва“, коментира Атанасов.

Той не изключи причина за поскъпването на златото да има и срещата между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж, Аляска, през август. „След срещата видяхме сериозни атаки на Русия срещу Украйна, които показват, че Москва няма намерение да прекрати войната, а бутафория и показност пред избирателите“, отбеляза той.

Инвестиционният предприемач коментира и силното повишаване на цената на среброто напоследък, като изтъкна, че въпреки ръста, то не е достигнало предишния си връх от 2011 г. „Това е доказателство, че то не може да защитава от рецесии, войни, инфлация като преживените в годините от 2019 г. насам“, категоричен е Атанасов.

Той подчерта, че среброто е в „басейна с всички други индустриални метали“ и бележи ръст заедно с поскъпването на паладия, платината, медта, желязото. „В същото време, цената на златото остана непроменена, защото тогава преобладаващият фактор за повишаването на цените на металите бяха само митата“, поясни инвестиционният консултант.

Той обърна внимание, че акциите показаха големи ръстове, очакваше се икономически бум и съответно цените на суровините нараснаха. „Но златото започна да поскъпва едва от миналата седмица, което показва, че тези метали не трябва да се разглеждат по един и същ начин“, обясни Атанасов. Той изтъкна, че металите, които се използват за производство и строителство, като мед, алуминий, никел, желязо, трябва да бъдат разглеждани по-скоро като индустриални метали, но в никакъв случай като монетарни.

