Цените на петрола нарастват след решението на ОПЕК+ за увеличение на добива*

Цената на петрола се повиши, след като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) реши отново да увеличи добива, но с умерени темпове, което подчертава известната предпазливост от страна на групата, докато пазарът се насочва към очакван излишък, пише Bloomberg.

Увеличението бележи обрата спрямо съкращенията, които трябваше да останат в сила до края на 2026 г. Като цяло алиансът изоставя усилията си за поддържане на цените в полза на възстановяването на пазарния дял. Търговците първоначално очакваха пауза, но вместо това в рамките на 11-минутна среща ОПЕК+ реши да продължи да следва смелата си стратегия.

През октомври Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници ще добавят 137 хил. барела на ден - много по-малко от планираните увеличения за предходните два месеца. Фючърсит върху сорта Брент се покачиха над 66 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate се повиши до 63 долара - движения, които следват резки спадове в края на миналата седмица поради признаци, че предстои увеличение на добива.

В неделя ОПЕК+ заяви, че връщането на останалите 1,66 млн. барела, от чийто добив се отказа, ще зависи от „развиващите се пазарни условия“. По-бързото от очакваното връщане на неизползваните барели от групата през последните месеци смая части от петролния пазар, но цените се задържаха на сравнително добро ниво след първоначалния спад през април.

„Липсата на какъвто и да е натиск за продажби“ при отварянето говори за пазар, който е понижил цените преди решението на ОПЕК+, коментира Крис Уестън, ръководител на изследванията в Pepperstone Group в Мелбърн.

Пазарът ще следи и дали увеличаването на производствените квоти действително ще доведе до по-висок износ от ОПЕК+. Някои членки - като Казахстан, са изправени пред натиск да компенсират по-ранното свръхпредлагане и да се откажат от увеличенията на производството си, докато няколко други производители нямат свободен капацитет.

Увеличението на производството за октомври е малко и кара разпродажбите от миналата седмица да изглеждат преувеличени, коментира Вандана Хари, основател на фирмата за пазарни анализи Vanda Insights в Сингапур.

През ноември саудитският принц Мохамед бин Салман ще посети Вашингтон, за да се срещне с Доналд Тръмп. Това подсказва, че може да има и политически съображения зад решението за добива. Американският президент многократно призова за по-ниски цени на горивата, докато се опитва да обуздае инфлацията.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.