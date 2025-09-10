Защо тази година инвеститорите загърбват облигациите в полза на златото?

Златото се изкачи на върха в списъка с желания на инвеститорите през 2025 г. Цената на ценния метал, отдавна почитан като защита срещу инфлацията и геополитическите сътресения, се изстреля до рекордни нива над 3600 долара (3080 евро) за тройунция, като донесе възвръщаемост от почти 40% от началото на годината. Това е най-добрата година за златото от 1978 г. насам, пише Еuronews.

Макар че световните пазари на акции са донесли положителна възвръщаемост през тази година, те остават далеч зад представянето на златото. В същото време облигациите преживяват поредната година на разочароващо представяне.

Защо облигациите вече не предлагат защита

Американските и европейските държавни облигации отдавна служат като амортисьори в балансираните портфейли.

В периоди на икономическа слабост облигациите обикновено се възстановяват, докато рисковите активи отбелязват спад. Това важеше, докато инфлацията оставаше ниска, но тази връзка изглежда се разпада.

След като достигнаха пиковата си стойност през 2020 г., европейските държавни облигации загубиха около 20% от стойността си, а дългосрочните американски държавни облигации се представиха още по-зле, като цената им се понижи наполовина за същия период. От началото на 2025 г. досега индексите на европейските облигации са спаднали с 2%, като се представят по-лошо от акциите и суровините.

За инвеститорите, които разчитат на класическата комбинация от 60/40 в портфейла си – 60% акции, 40% облигации – доходността е разочароваща. През последните пет години тази стратегия е донесла само 32% доходност, докато само S&P 500 е донесъл 109%.

Още по-лошо, предполагаемите ползи от диверсификацията са се разпаднали: балансираните портфейли са претърпели подобна волатилност и дори по-големи спадове в сравнение с портфейлите, съставени изцяло от акции.

Когато растежът се забавя, геополитическите рискове ескалират и инфлацията остава ускорена, облигациите се борят да осигурят защита.

Инфлацията е най-големият враг на пазара на облигации – тя ерозира реалните доходи и подкопава статута им на сигурно убежище. В такава среда златото запълва празнината.

Златото: защита срещу двойни рискове

На фона на тази структурно слаба производителност на облигациите инвеститорите все по-често се обръщат към златото като стабилизатор на портфейла – такъв, който може да защити от рисковете, произтичащи както от пазарите на акции, така и от пазарите на облигации.

Стойността на златото е до голяма степен независима от другите класове активи. Тази характеристика го прави добра защита в днешната многостранна рискова среда.

В случаи като разпродажбата след 2 април, когато американският президент Доналд Тръмп обяви мащабните си мита върху вноса от водещи търговски партньори, както акциите, така и облигациите отбелязаха поевтиняха, като не предложиха на инвеститорите почти никаква защита.

(Продължава на следващата страница)