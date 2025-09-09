Въпреки всичко инвеститорите и централните банки не могат да се наситят на златото

В продължение на векове златото е предпочитаният актив във времена на политическа и икономическа несигурност. Статутът му на надеждна и висококачествена стока, която може лесно да се транспортира и продава навсякъде, дава чувство на сигурност, когато всичко останало е в хаос, пише Bloomberg в материал.

Не всеки обаче му е фен. Известният инвеститор Уорън Бъфет нарече благородния метал „стерилен“ актив, казвайки на акционерите на Berkshire Hathaway Inc. в писмо от 2011 г., че „ако притежавате една тройунция злато за цяла вечност, все още ще притежавате една тройунция и накрая“.

Въпреки това инвеститорите търсят убежище в златото на фона на разширяващата се търговска война на президента Доналд Тръмп, рекордните нива на дълга на САЩ, които пораждат опасения за фискалното здраве на страната, и все по-честото посегателство върху независимостта на Федералния резерв. Инвеститорите се стичат към борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато, като общите им притежания в началото на септември достигнаха най-високата си точка от юни 2023 г., според данни, събрани от Bloomberg.

Манията по златото накара благородния метал да продължи да поставя нови и нови ценови рекорди през 2025 г., удължавайки серията си от миналата година. Златото премина границата от 3500 долара за тройунция, достигайки нов исторически връх в началото на септември, подхранвано от очакванията, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти в САЩ.

Защо златото се смята за актив убежище?

За съвременните инвеститори това е така заради стабилността и ликвидността на благородния метал, а не заради някаква присъща му полезност.

Златото исторически поскъпва в периоди на пазарен стрес. То също така служи като убежище от инфлацията, когато покупателната сила на валутите отслабне. Инфлационните тревоги излизат на преден план точно сега, докато митата на Тръмп върху вноса в САЩ рискуват да вдигнат цените навсякъде по света.

Американската инфлация в частност е под светлините на прожекторите, докато президентът на страната продължава да увеличава натиска върху Фед за намаляване на лихвените проценти. Златото, което не изплаща лихва, обикновено става по-привлекателно в среда на ниски ставки, тъй като алтернативната цена за притежаването му спрямо лихвоносните активи намалява.

Статутът на актив убежище на златото също така бе подсилен и от това, че търговския дневен ред на Тръмп подкопа доверието в други обичайни убежища при пазарни сътресения – най-вече щатския долар и американските държавни ценни книжа – и заплашва да сложи край на идеята за американската изключителност.

Исторически, златото има отрицателна взаимовръзка с долара. Тъй като благородният метал се ценообразува в долари, когато американските пари поевтинеят, и златото става по-евтино за притежателите на други валути. Доларът удари тригодишно дъно спрямо другите водещи валути през юли, като остава потиснат и до края на август.

Но отвъд пазарните движения притежаването на злато остава много популярно в индийската и китайската култура – два от най-големите пазара за благородния метал, където бижутата, кюлчетата и другите му форми се предават от поколения на поколения като символ на просперитет и сигурност. Индийските домакинства притежават около 25 хил. тона злато, над пет пъти повече от това, съхранявано в американския резерв във Форт Нокс.

Физическите купувачи се известни с чувствителността си към цените, но когато привлекателността на златото за инвеститорите на финансовите пазари започне да отслабва, купувачите на бижута и кюлчета често излизат напред в опит да се възползват от някоя и друга сделка, осигурявайки под на цените през това време.

Какво движеше цените на златото преди завръщането на Тръмп?

Впечатляващото поскъпване на благородния метал от началото на 2024 г. отчасти бе задвижвано от огромните покупки от централните банки, най-вече на развиващите се пазари, опитващи се да намалят зависимостта си от американския долар – основната световна резервна валута. Златото помага за диверсифицирането на резервите и дава сигурност в случаи на обезценяване на валутите.

