Повечето европейски индекси приключиха борсовата сесия на червено

Френският измерител CAC 40 се повиши с 0,15% до ниво от 7761,32 въпреки националната стачка на фона

19:14 | 10.09.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Европейските пазари затвориха с леки понижения в сряда, предаде CNBC.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 спадна с 0,05% до 552,12 пункта. Германският показател DAX изтри 0,39% до 23 626,87 пункта, докато британският измерител FTSE 100 отстъпи с 0,19% и затвори на 9225,39 пункта.

Френският измерител CAC 40 се повиши с 0,15% до ниво от 7761,32 въпреки националната стачка на фона на поредната политическа криза в страната.

Акциите на датския фармацевтичен гигант Novo Nordisk поевтиняха с 3,7% по-високо, след като компанията обяви, че ще съкрати около 9000 работни места в световен мащаб.

Книжата на собственика на Zara, Inditex, поскъпнаха с 6,5%, след като компанията публикува финансовите си резултати за първото полугодие. Въпреки че продажбите за второто тримесечие са по-слаби от очакваното, Inditex заяви, че новите ѝ колекции са били „много добре приети“ от клиентите, като продажбите между 1 август и 7 септември са скочили с 9% на годишна база.

Последна актуализация: 19:14 | 10.09.25 г.
