Полският фондов пазар ще продължи да расте въпреки дроновете и вдигането на банковите данъци

Бурно развиващата се икономика и ниските оценки ще поддържат силния ръст на фондовия пазар в Полша, считат инвеститори, според които пазарът може да преодолее колебанията, породени от нахлуването на руски дронове, буксуващите преговори за Украйна и задаващото се повишаване на данъците за банките, пише Bloomberg.

Индексът WIG20 на Варшавската фондова борса се е повишил с 38% през първите осем месеца на годината, тъй като силният растеж и местното търсене привлякоха чуждестранни инвеститори. Но ръстът беше спрян, тъй като надеждите за пробив в мирните преговори за Украйна отслабват и след като руски дронове в полското въздушно пространство предизвикаха реакция от НАТО.

Допълнителен отрицателен фактор за полските акции е планът на правителството да повиши данъците за банките в опит да овладее фискалния дефицит, който се увеличи с нарастването на разходите за отбрана. Пазарът се срина след обявяването на политиката в средата на август, като отстъпи с над 5% от връхната си точка, достигната по-рано същия месец.

Пазарите в региона остават нащрек, а полските системи за противовъздушна отбрана са в най-висока степен на готовност, тъй като руският президент Владимир Путин продължава да извършва атаки срещу Украйна, а САЩ обмислят нови санкции в опит да принудят Москва да влезе в преговори. Индексът BUX в Будапеща също отбеляза спад от 5% спрямо рекордния си връх, достигнат през август.

Въпреки това инвеститори казват, че полският фондов пазар вероятно ще възобнови силния си ръст, при който индексът WIG20 почти се удвои от 2022 г. насам. Бенчмаркът се представя по-силно от паневропейския Stoxx 600 през септември, тъй като акциите се възстановяват бързо след нахлуването на дроновете. Полската злота остава относително стабилна, като се движи около 4,25 злоти за евро през последните шест месеца.

„Решенията на правителството не помагат, но общата картина не се промени драстично, тъй като Полша все още е една от най-бързо растящите икономики в Европа“, коментира Андраш Салкай, портфолио мениджър в компанията Raiffeisen Kapitalanlage във Виена. „Много инвеститори пропуснаха ралито по-рано и може да съзрат в спада възможност за навлизане на полския пазар“, допълва той.

Силният ръст на фондовата борса във Варшава спря. Графика: Bloomberg LP

Планът на правителството да повиши корпоративния данък за банките до 30% догодина спрямо 19% в момента поставя под съмнение виждането, че кабинетът на премиера Доналд Туск е пазарно ориентиран и съсредоточен върху подобряването на корпоративното управление. WIG20 е доминиран от държавни и финансови компании, което го прави силно чувствителен към политическите развития.

„Перспективата за банковия данък е много лоша, тъй като това правителство беше провъзгласено за защитник на пропазарни политики“, коментира Габор Пентек от Accorde Fund Management.

Според Томаш Матрас, ръководител на отдела за акции в компанията TFI PZU, инвестиционното подразделение на най-голямата застрахователна компания в Полша, неотдавнашните разпродажби не означават непременно, че „бичият“ пазар е приключил. Въпреки че продължителен спад все още е възможен предвид мащаба на ралито, Полша има привлекателни оценки, силно местно търсене и възможност за повече инвестиции, финансирани от фондовете за възстановяване на ЕС.

„Полските акции все още не са надценени, а етикетът „страна на фронтовата линия“ не оправдава значителна отстъпка в сравнение със световните пазари“, допълва той.

Полските акции се търгуват с отстъпка в сравнение с тези в други страни с бурно развиваща се икономика. Графика: Bloomberg LP

WIG20 в момента е на ниво около десет пъти бъдещите печалби, което е отстъпка от 28% спрямо индекса MSCI Emerging Market. Печалбите на полските компании се покачваха стабилно през последните три години, а банките се радваха на рекордни приходи въпреки пониженията на лихвените проценти. Неотдавнашно становище на Съда на ЕС относно кредитите в злоти с променлива лихва също смекчи някои правни рискове за кредиторите.

По-слабото представяне напоследък е „само пауза в дългосрочната стабилна възходяща тенденция“, коментира Мачей Кик, ръководител на отдела за акции във взаимния фонд Generali Investments TFI. „Фундаментите остават силни, а положителните макроикономически данни и подобряващите се печалби на полските компании спомагат за стабилизиране на нагласите“, допълва той.