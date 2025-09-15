S&P 500 премина границата от 6600 пункта на фона на икономическия оптимизъм

Основните щатски борсови индекси приключиха първата сесия за седмицата с ръстове, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че търговските преговори с Китай вървят добре. Инвеститорите също така се подготвят за ключовото заседание на Федералния резерв тази седмица, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,11% до 45 884,25 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете ръст от 0,47 на сто до 6615,32 пункта, като това е първият път, когато индексът приключва сесия на ниво над 6600 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повиши с 0,94 на сто до 22 348,74 пункта.

Високопоставени американски и китайски представители обсъждат вече втори ден митата и крайния срок за продажбата на американския бизнес на социалната платформа TikTok. В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че срещата между представителите е била положителна и че е постигната сделка за „определена компания, която младите хора в нашата страна много искат да спасят“, вероятно визирайки TikTok.

Докато разговорите между страните продължават, китайският пазарен регулатор заяви, че Nvidia е нарушила антимонополния закон на страната и че ще продължи разследването си срещу производителя на чипове. Акциите на Nvidia поевтиняха с 1,8%.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 15 септември.

Акциите на Tesla поскъпнаха със 7%, след като главният изпълнителен директор Илон Мъск обяви покупка на акции на компанията на стойност около 1 млрд. долара, най-голямата му покупка на пазара досега и първата му значителна трансакция от 2020 г. насам. Трейдърите приеха покупката като вот на доверие от страна на Мъск към компанията, която се опитва да насочи фокуса си към роботиката.

Последните икономически данни очертаха един отслабващ пазар на труда и охладена инфлация, което породи надежди, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти, когато приключи заседанието си в сряда.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,039 на сто и 4,661 на сто.

Доларовият индекс отбеляза спад от 0,35 на сто до 97,30 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 0,76% до 67,50 долара за барел. Цената на американския лек петрол WTI се повиши с 1,05% до 63,35 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,93% до 3720,8 долара за тройунция.