Няколко азиатски индекса затвориха с рекорди

Японският бенчмарк Nikkei 225 премина за първи път границата от 45 000 пункта, като оглави ръстовете на пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион във вторник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че търговските преговори между САЩ и Китай преминават добре, предаде CNBC.

Впоследствие индексът намали ръста си и затвори с 0,30% по-високо на ниво 44 902,27 пункта. Междувременно по-широкият показател Topix отбеляза ръст от 0,41% до рекордно високо ниво от 3172,33 пункта, преди да затвори с повишение от 0,25% на 3168,36 пункта.

Фокус в търговските преговори между Пекин и Вашингтон е споразумението относно продажбата на китайската компания TikTok в САЩ, обявено в понеделник от министъра на финансите Скот Бесънт. В изявление от Мадрид той отбеляза, че условията вече са договорени.

Американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин ще се срещнат в петък, за да обсъдят споразумението.

Хонконгският индекс Hang Seng отбеляза спад от 0,030% до 26 438,51 пункта, а CSI 300 в Китай се понижи с 0,21% до 4523,34 пункта.

Южнокорейският показател Kospi продължи да се покачва и отбеляза втори пореден ден на рекордно високо ниво, след като правителството отмени плана си за увеличаване на данъка върху капиталовите печалби от акции в понеделник. Бенчмаркът затвори с повишение от 1,24% до 3449,62 пункта. В същото време измерителят на компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq отбеляза спад от 0,10% до 851,84 пункта.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 се повиши с 0,28% и затвори на 8877,70 пункта.