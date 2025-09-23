Китайският фондов пазар за 19 трлн. долара отново привлича чуждестранни инвеститори

Чуждестранните инвеститори планират мащабно завръщане на китайските фондови пазари, три години след като се оттеглиха и ги определиха като непривлекателни за инвестиции. Сега те са насърчени от предлаганите технологични възможности и нарастващото търсене на диверсификация отвъд американските активи, пише Ройтерс.

Напредъкът на Китай във възприемането на изкуствен интелект (AI) и развитието на полупроводници и иновативни лекарства тази година успокои чуждестранните инвеститори, че търговската война между Китай и САЩ и забраните на Вашингтон за износ на технологии не са възпрели иновациите във втората по големина икономика в света.

Примирието между САЩ и Китай в налагането на мита и облекчаването на паричната политика в страната допълнително подобриха нагласите. В резултат на това индексът Shanghai Composite достигна най-високото си ниво за десетилетие миналата седмица, а фондовата борса в Хонконг отбеляза четиригодишен връх.

Променящите се нагласи на чуждестранните инвеститори може да дадат допълнителен тласък на силния ръст на пазара, който досега се дължеше основно на местни играчи.

Първите чуждестранни инвеститори вече се върнаха в Китай, привлечени от тазгодишния „бичи“ пазар и в търсене на диверсификация от пренаселените американски активи, казва Брет Барна, бивш хедж фонд мениджър, който сега управлява два семейни офиса в Ню Йорк.

„Китай е интересен, тъй като е много независим от останалата част на света, поне що се отнася до вътрешния пазар на А-акции“, отбелязва Барна и допълва, че планира да установи инвестиционна платформа, която ще позволява на американски и европейски капитал достъп до капиталовите пазари в Китай.

Данните за създадените фондове и потоци от капитали показват нарастващото въодушевление към китайския фондов пазар в размер на 19 трлн. долара, включително Хонконг.

Август отбеляза най-голямото месечно изкупуване на китайски акции от глобални хедж фондове за шест месеца, сочи доклад на Morgan Stanley, в който не се посочват подробни цифри.

Данни на Morningstar сочат, че броят на новосъздадените фондове за акции от развиващите се пазари, с изключение на Китай, е намалял до осем през 2025 г. спрямо 21 през 2024 г. и 16 през 2023 г. Това означава, че търсенето на инвестиции на развиващите се пазари, които не включват Китай, е спаднало значително през тази година.

„Преди година хората искаха да изключат Китай от индексите. Сега Китай се разглежда като самостоятелен клас активи (който не могат да пренебрегват)“, коментира Джън Ючън, главен инвестиционен директор на китайското подразделение на Allianz Global Investors.

Още данни

Данните от конкретни случаи също се увеличават.

Polar Capital, базирана в Лондон компания за управление на активи, оценявана на 20 млрд. долара, направи преход от рейтинг underweight към положителна позиция за Китай в края на 2024 г. и увеличи още повече дела на Китай в портфейла си на развиващите се пазари от малко над 20% до над 30% през тази година, казва фонд мениджърът Джери Ву.

Годишната конференция на компанията през февруари тази година привлече 55 клиенти на сесията за Китай, над два пъти повече от посетителите през 2023 г., допълва той.

Има „преоценка на китайските иновативни активи“, предизвикана от пробива на DeepSeek, отбелязва Ву, имайки предвид създателя на високо ефективния от гледна точка на разходи AI модел, който се конкурира с ChatGPT. Той смята, че инерцията се е ускорила във всички области – от изкуствения интелект до биотехнологиите и роботиката.

Бенджамин Лоу, старши инвестиционен директор в инвестиционната компания Cambridge Associates, отбелязва, че екипът му е получил около 30 запитвания от клиенти за търсене на китайски фондове през тази година в рязък контраст с кризата през 2023 г., когато запитванията за мандати, съсредоточени върху Китай, са били много ограничени.

Много инвеститори, които не се намират в Азия, планират пътувания в Китай и Хонконг по-късно тази година, за да проучат инвестиционни възможности, като за някои от тях това ще бъде за първи път от началото на Covid, казва Лоу.

Разбира се, някои дългогодишни проблеми на Китай остават. Икономиката като цяло отслабва, както показаха данните за производството през август, данните за продажбите на дребно и някои други показатели.

Преките чуждестранни инвестиции през първите пет месеца на 2025 г. намаляха с 13,2% спрямо същия период на предходната година, което принуди Китай да обяви нови мерки през юли за спиране на спада.

Нестабилната икономика е една от основните причини, поради които, въпреки че първите инвеститори вече навлизат на пазара, това все още да не е довело до значителен дългосрочен приток на капитали.

Главният стратег по акциите в CLSA Александър Редман казва, че дефлационният натиск в икономиката не му позволява да има твърде оптимистични очаквания за целия пазар.

А Ву от Polar Capital отбелязва, че бумът на изкуствения интелект трябва да бъде от полза за по-широката икономика, за да поддържа силния си ръст и след 2025 г.

Чуждестранните инвеститори сега са във фаза на „преоценка“, като са съсредоточени върху дългосрочната конкурентоспособност на Китай, казва Чън Ю, портфолио мениджър в китайското подразделение на Allianz.

„Чуждестранният капитал стои на прага и наблюдава. Все още не го е прекрачил, но поне обмисля завръщане“, допълва той.