Еврото атакува 4-годишен връх от 1,20 долара

Еврото се доближава до най-високото си ниво за последните четири години, докато трейдърите се подготвят за понижение на лихвите от Федералния резерв тази седмица, което ще затвърди разминаването в паричната му политика спрямо тази на Европейската централна банка (ЕЦБ), пише Bloomberg.

Общата валута достигна най-високото си ниво от 1 юли във вторник, като прибавя 0,5% до 1,182 евро за долар към 16:25 ч. българско време. Това е ръст от почти 14% от началото на 2025 г., като така еврото се насочва към най-доброто си представяне за период от девет месеца в историята.

Пробив над нивото от юли от 1,1829 долара би означавал най-високото равнище от септември 2021 г. и опциите сочат, че това би могло да подготви почвата за достигане на внимателно наблюдаваното ниво от 1,20 долара.

Търсенето се подкрепя от очакванията, че ЕЦБ няма да понижава още лихвените проценти в момент, когато Федералният резерв изглежда готов да започе цикъл на разхлабване на своята парична политика. Перспективата за три пълни понижения на лихвите от 25 базисни пункта от Федералния резерв до края на годината засилва привлекателността на единната европейска валута.

„Прогнозите за относителния растеж, относителните лихвени проценти и общата пазарна конюнктура засега са в полза на еврото“, отбелязва в бележка Кит Джакс, ръководител на валутната стратегия в Societe Generale. Дългите залози върху еврото не са толкова разпространени, колкото се смяташе и възможностите за достигане до 1,20 долара този месец се подобряват, допълва той.

Еврото се готви да премине ключов праг. Графика: Bloomberg LP

Едноседмичното обръщане на риска, показател за позициониране и нагласи, достигна най-високото си ниво от месец, което показва стабилно нарастване на търсенето на опции, даващи право да се купува евро, след като ЕЦБ сигнализира, че е приключила със смекчаването на паричната политика.

Данните на Depository Trust & Clearing Corporation потвърждават това – над две трети от опциите евро-долар, търгувани в понеделник, са били бичи залози със забележим интерес към цени над 1,20 долара.

Хедж фондовете, които преди време търсеха бичи експозиции чрез сложни структури, преминават към прости залози за ръстове, което е знак за нарастваща увереност, посочват валутни трейдъри, запознати с паричните потоци, пожелали да останат анонимни, тъй като нямат право да говорят публично.

Опциите, насочени към нивото от 1,20 долара, набират скорост след решението на ЕЦБ. Графика: Bloomberg LP

А според стратези в Morgan Stanley тактическото позициониране на долара е неутрално преди решението на Фед. Това може да означава, че еврото все още има потенциал да продължи възхода си, ако централните банкери потвърдят пазарните очаквания за три понижения на лихвите тази година.