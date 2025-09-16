Европейските акции поевтиняха в очакване на решението на Фед за лихвите в САЩ

Европейските акции поевтиняха във вторник, като най-силен натиск им оказаха чувствителните към лихвените проценти сектори заради предпазливостта на инвеститорите преди решението на Федералния резерв на САЩ за паричната политика.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 спадна с 1,14% до 550,79 пункта, което е едноседмично дъно. Финансовите и застрахователните компании и банките са най-губещи от индекса, със спадове от лихвените проценти сектори.

В Германия DAX се понижи с 1,77% до 23 329,24 пункта, във Франция CAC 40 изтри 1% до 7818,22 пункта, а във Великобритания FTSE 100 – 0,88% до 9195,66 пункта.

Очаква се двудневната среща на Федералния резерв на САЩ, която започна днес, да завърши в сряда с намаление на лихвения процент с 25 базисни пункта, пише Ройтерс. Някои трейдъри предвиждат и потенциално намаление с 50 базисни пункта.

„Ако Фед намали лихвата с 50 базисни пункта, това би могло да се тълкува, че пазарът на труда е в по-лошо състояние или че се случва нещо с икономическите данни, което не виждаме“, коментира Ребека Чесуърт, старши стратег по акции в State Street Investment Management.

„Това може да се тълкува по два начина, защото сме на пазар, който може да се обърне много бързо“, добавя тя.

Решението на Фед идва и в момент, когато инвеститорите са притеснени от политическа намеса в независимостта на централната банка на САЩ. Номинираният от президента на САЩ Доналд Тръмп Стивън Миран положи клетва пред Съвета на управителите на Фед във вторник. Лиза Кук също ще присъства на срещата, тъй като апелативен съд блокира опитите на Тръмп да я уволни.

„Пазарът сега със сигурност очаква не толкова решението за лихвените проценти утре, колкото ще търси отговори относно бъдещата парична политика“, посочва Теуве Мевисен, старши пазарен икономист в Rabobank.

Акциите на фирмите за наемане на персонал претърпяха удар, след като SThree издаде предупреждение за печалбата. Това събори акциите на британския доставчик на услуги по заетостта с 26% до най-ниското им ниво от декември 2008 г.

Други агенции за набиране на персонал също регистрираха понижения на пазарните оценки, като акциите на Adecco Group поевтиняха с 5,1%, на Hays - с 4,1%, а на Randstad - с около 3%.

Междувременно индексът на луксозните стоки се повиши с 0,2%, въпреки че акциите на L’Oreal поевтиняха с 2,9%, след като Jefferies понижи рейтинга на козметичния гигант от „Задържане“ на „Подходящ за пазара“.

Basic Resources повиши пазарната си капитализация с 0,34% заради по-високите цени на медта.

Акциите на Schindler същевременно поевтиняха с 3,4%, след като инвеститор продаде акции на производителя на асансьори чрез ускорен процес с около 8,4% отстъпка от последното затваряне.

Шведската компания за видеоигри Embracer реализира 4,7% ръст на цената на акциите на върха на Stoxx 600, като анализаторите посочват повишаването на целевата цена от Kepler Cheuvreux като потенциален двигател.

Акциите на Thyssenkrupp скочиха с 4,3%, след като германският конгломерат получи необвързваща оферта за стоманодобивното си звено от подразделение на индийския конгломерат Naveen Jindal Group.