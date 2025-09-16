Американските акции остават близо до достигнатите рекорди

Трейдърите на Уолстрийт се въздържаха от грандиозни залози непосредствено преди ключовото решение на американските централни банкери за лихвените нива. Решението ще оформи перспективите пред пазарите през следващите няколко месеца, пише Bloomberg.

Солидните данни за продажбите на дребно не допринесоха особено за търговията. Акциите отстъпиха леко, но са близо до рекордно високите нива, пише Bloomberg.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones се понижи с 0,27%, или 125,55 пункта, до 45 757,9 пункта. По-широкият индекс S&P 500 спадна с 0,13% до 6606,76 пункта. Технологичният индекс Nasdaq изтри 0,07% д 22 333,96 пункта.

Стойността на продажбите на дребно в САЩ, която не е коригирана с инфлацията, се увеличава с 0,6% през август, показват официалните данни. Подобен ръст беше отчетен и през юли.

„Американският потребител изглежда е в добро настроение“, казва Елън Зентнър от Morgan Stanley Wealth Management. „Това е добра новина за икономиката, но може да засили дебата за това колко агресивно Фед трябва да намали лихвените проценти“, добавя тя.

Въпреки че Федералният резерв на САЩ се фокусира върху привеждането на инфлацията по-близо до официалната цел от 2%, очакванията са институцията да понижи лихвените нива, за да предпази пазара на труда.

„Дори ако пазарът на труда е слаб, това все още не вреди на потребителя“, коментира Дейвид Ръсел от TradeStation.

За Брет Кенуел от eToro, предвид последните данни за пазара на труда, продажбите на дребно са били голямата въпросителна тази седмица. „С други думи, ще влияе ли скорошната слабост на работните места на потребителските разходи? Краткият отговор изглежда е „не“, казва той.

Той допълва, че прогнозите за печалбите продължават да се покачват, а потребителските разходи остават стабилни. При условие че тези положителни фактори са налице, акциите могат да продължат да се представят добре.

Паричните пазари залагат на намаление от четвърт пункт на лихвите на Федералния резерв на САЩ. Прогнозите са за намаления от около 150 базисни пункта през следващата година.

Новата вълна от оптимизъм около текущите търговски преговори между САЩ и Китай в Мадрид подкрепя апетита за риск. Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в понеделник, че „голямата търговска среща в Европа... е преминала МНОГО ДОБРЕ!“ По думите му, „беше постигнато споразумение и за „определена“ компания, която младите хора в нашата страна много искаха да спасят. Те ще бъдат много щастливи!“, т.е. той визира TikTok.

Днес Тръмп удължи за пореден път крайния срок за постигането на сделка за операциите на платформата в САЩ до 19 декември.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт потвърди, че е постигнато рамково споразумение за собствеността на TikTok в САЩ. Разговор между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин е насрочен за петък, за да се финализират подробностите.

Що се отнася до корпоративните новини, Ford обяви планове за съкращаване на до 1000 работни места в производството на електрически автомобили в германския град Кьолн поради слабото търсене.

Google обяви също така, че ще направи нови инвестиции във Великобритания за 5 млрд. паунда преди държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в страната.

Американските облигации поскъпнаха след публикуването на по-силните от очакваното продажби на дребно в САЩ. Доходността по краткосрочните облигации, най-чувствителни към промените в паричната политика, намаля най-силно, като по двугодишните книжа спадна с 3 базисни пункта до 3,51%.

Доходността по от седем- до 30-годишните облигации на САЩ се понижи с по около един базисен пункт във вторник следобед в Ню Йорк. Същевременно аукцион на 20-годишни облигации привлече солидно търсене.