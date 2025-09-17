SOFIX продължава с негативната серия, спадна под 1070 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX продължава с негативната серия, като отбелязва осма поредна сесия на спад и вече е под 1070 пункта.

Бенчмаркът изтри още 0,53% в сряда до 1065,42 пункта.

Останалите индекси на БФБ също затвориха сесията с понижения. Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 отписа 0,44% до 193,04 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,24% до 228,46 пункта, BGTR30 – с 0,3% до 952,61 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,42% до 107,86 пункта.

Общият оборот на борсата достигна близо 3,4 млн. лева, над 2,7 млн. лева от които се формираха от сделки с книжа на основен пазар.

С най-голям оборот в сесията е „Родна земя холдинг“ с 645,9 хил. лева. На второ място е „Капман Дебтс“ с 96 хил. лева, следвано от „Шелли груп“ с почти 48,9 хил. евро и „Грийн Иновейшън“ с близо 63,6 хил. лева.

„Софарма“ е най-търгуваната акция в сесията с 25 сделки, следвана от „Фонд за недвижими имоти България“ с 18, „Доверие Обединен Холдинг“ и „Родна земя холдинг“ с по 16 и „Шелли груп“ с 15.

„Уайзър Технолоджи“ е най-губещата акция от SOFIX в сесията, записвайки спад от 1,75%, следвана от „Химимпорт“ с 1,38%, „Софарма“ с 1,13% и „Адванс Терафонд“ с 1,02%. Нито една акция в състава на индекса не поскъпна в сряда.

От BGBX40 „Монбат“ и „Браво Пропърти Фонд“ са най-губещите акции със спад от по 1,9%, следвани от „Уайзър Технолоджи“ и „Албена“ с 1,44%. Само две акции от индекса отчетоха повишение в сесията – „Агрия Груп Холдинг“ с 2,22% и „Зърнени храни България“ с 0,84%.

Акциите на „Дронамикс Кепитъл“ оказаха най-силен натиск върху beamX в сесията със спад от 1,55%. Акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ поевтиняха с 0,54%, а на „ИмПулс Растеж“ не отчетоха промяна.