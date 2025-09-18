Петролът поевтинява след заседанието на Фед и скока на запасите от горива в САЩ*

Цената на петрола се понижава в четвъртък, докато инвеститорите преценяват понижението на лихвения процент от Федералния резерв и увеличението на запасите от горива в САЩ, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,52% до 67,6 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,61% до 63,66 долара за барел.

В сряда Фед оправда очакванията на икономистите и инвеститорите, престрашавайки се да намали лихвените проценти за първи път тази година. Комисията по операциите на открития пазар (FOMC) на централната банка намали ставките с 25 базисни пункта до целеви диапазон от 4% до 4,25%. Представителите ѝ се позоваха на последните икономически данни, които показаха, че наемането на работна ръка в страната се е забавило рязко, а инфлацията остава упорито ускорена.

От декември насам паричният орган поддържаше разходите по заемите на ниво 4,25%-4,50%.

В подкрепа на решението са гласували 11 от 12-те членове на комисията. Против е бил единствено Стивън Миран, който е настоявал разходите по заемите да бъдат намалени с половин процентен пункт. Членовете на Управителния съвет Мишел Боуман и Кристофър Уолър, от които се очакваше евентуално противопоставяне, също са подкрепили намалението с 25 базисни пункта. И тримата са назначени от президента Доналд Тръмп, който през цялото лято настояваше Фед да намалява лихвите не с традиционни малки стъпки, а по-бързо и агресивно.

В сряда стана ясно също така, че представителите на централната банка предвиждат две понижения на лихвените проценти до края на годината.

Междувременно данни от САЩ показаха, че запасите от суров петрол в страната са намалели с 9,29 млн. барела - най-големият спад за три месеца, на фона на значително увеличение на износа. Въпреки това резервите от дестилати са достигнали най-високото си ниво от януари.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.