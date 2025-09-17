Пауъл: Днешното намаление на лихвите е с цел управление на риска

Ход за контролиране на риска - така председателят на Федералния резерв Джером Пауъл описа днешното понижение на лихвените проценти в САЩ.

„Можете да разглеждате това, в известен смисъл, като понижение с цел управление на риска“, заяви той пред журналисти след двудневното заседание на централната банка.

По-рано Фед оправда очакванията на икономистите и инвеститорите, престрашавайки се да намали лихвените проценти за първи път тази година. Комисията по операциите на открития пазар (FOMC) на централната банка намали ставките с 25 базисни пункта до целеви диапазон от 4% до 4,25%. Представителите ѝ се позоваха на последните икономически данни, които показаха, че наемането на работна ръка в страната се е забавило рязко, а инфлацията остава упорито ускорена.

Централните банкери са обезпокоени и от широкообхватните мита на президента Доналд Тръмп върху вноса от водещи търговски партньори, като очакват налозите да имат сериозен инфлационен ефект.

От декември насам паричният орган поддържаше разходите по заемите на ниво 4,25%-4,50%.

В подкрепа на днешното решение са гласували 11 от 12-те членове на комисията. Против е бил единствено Стивън Миран, който е настоявал разходите по заемите да бъдат намалени с половин процентен пункт. Членовете на Управителния съвет Мишел Боуман и Кристофър Уолър, от които се очакваше възможно противопоставяне, също са подкрепили намалението с 25 базисни пункта. И тримата са назначени от Тръмп, който през цялото лято настояваше Фед да намалява лихвите не с традиционни малки стъпки, а по-бързо и агресивно.

В сряда стана ясно също така, че представителите на централната банка предвиждат две понижения на лихвените проценти до края на годината.

Джером Пауъл посочи по време на пресконференцията, че има „много различна картина“ на рисковете, свързани с пазара на труда, и че той „наистина се охлажда“.

„Последните данни сочат забавяне на пазара на труда, докато инфлацията се ускорява“, заяви председателят на Федералния резерв.

„Въпреки че равнището на безработицата остава ниско, то леко се е повишило, растежът на заетостта се е забавил, а рисковете от понижение на заетостта са се увеличили. В същото време инфлацията се е ускорила напоследък и остава донякъде на високо ниво“, добави той.

Въпреки искането на Доналд Тръмп за по-решителни действия от страна на централната банка, председателят ѝ посочи, че на срещата тази седмица е имало съвсем малка подкрепа за по-голямо намаление на лихвите.

„Нямаше широка подкрепа за понижение с 50 базисни пункта“, каза той. „Мисля, че през последните пет години направихме много големи увеличения и много големи намаления на разходите по заемите и имаме склонност да правим това, когато смятаме, че паричната политика е неподходяща и трябва да се премине бързо към промяна. Това изобщо не е моето мнение в момента, смятам, че позицията ни досега е била правилна“, посочи финансистът.

По думите му по-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки, но цялостното им въздействие върху инфлацията и икономиката все още не може да бъде напълно преценено.