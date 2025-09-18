Намалението на лихвите от Фед тласна S&P 500 и Nasdaq към нови рекорди*

Американският бенчмарк S&P 500 достигна нов рекорд в четвъртък, след като вчера Федералният резерв понижи лихвите в САЩ, предава CNBC.

Широкият пазарен показател се покачва с 0,4% до 6625,6 пункта, а технологичният рекорд Nasdaq Composite скача с 0,8% до 22 395,093 пункта, също достигайки исторически връх.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average изостава спрямо останалите показатели, но и той се повишава - с 0,02% до 46 028,27 пункта.

Акциите на Intel поскъпват с близо 24%, след като Nvidia обяви, че ще инвестира 5 млрд. долара в производителя на чипове с цел съвместно разработване на продукти за центрове за данни и персонални компютри. Книжата на любимеца на инвеститорите Nvidia добавят 3% към стойността си.

Акциите на други водещи технологични компании също поскъпват, включително тези на Broadcom, Palantir и Tesla. Междувременно книжата на Advanced Micro Devices поевтиняват с 5%.

Тези движения следват волатилната търговия от сряда, по време на която Федералният резерв на САЩ очаквано намали основния си лихвен процент с четвърт процентен пункт. Dow Jones Industrial Average беше единственият печеливш, като се повиши с 260 пункта, или около 0,6%, докато S&P 500 и Nasdaq Composite приключиха сесията на червено.

По време на пресконференция след заседанието председателят на Федералния резерв Джером Пауъл охлади надеждите на инвеститорите, че централната банка ще продължи да понижава лихвите през тази година, като нарече последното решение „ход за управление на риска“. Финансовата институция прогнозира още две намаления през тази година, но само едно през 2026 г., докато трейдърите бяха заложили две до три облекчения на паричната политика през следващата година.

„Намалението с 25 базисни пункта от Федералния резерв е ясен сигнал: отслабването на пазара на труда и упоритата инфлация са подтикнали централните банкери да предприемат действия, но постепенно. Това не е коренна промяна, а премерен ход“, коментира Джина Болвин, ръководител на Bolvin Wealth Management Group.

„За инвеститорите това означава умерено облекчение на лихвите, а не фойерверки“, добави тя. „Фед върви по тънък лед и предстоящите данни за инфлацията и заетостта ще определят какво ще се случи по-нататък.“

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,128%, а тази по 30-годишните - до 4,739%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,65% до 97,503 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,25% до 68,12 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,19% до 64,17 долара за барел.

Златото поевтинява с 1,29 на сто и се търгува на цена от 3669,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.