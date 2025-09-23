Citigroup: Наративът за дедоларизацията е мираж

Анализаторите на Citigroup отхвърлиха идеята, че инвеститорите по света се стремят да намалят зависимостта си от долара, описвайки наратива за дедоларизацията като „мираж“, който не се подкрепя от икономическите данни, пише Bloomberg.

Доларът е поевтинял с почти 9% през тази година, но статистиките за платежния баланс на САЩ не потвърждават значителна продажба на доларови активи, пишат стратезите, водени от Осаму Такашима, в бележка до клиентите. Те добавят, че няма значителна корелация между входящите чуждестранни портфейлни инвестиции и представянето на валутата в дългосрочен план.

„Ние разглеждаме дедоларизацията като наратив, създаден, за да оправдае отслабването на долара, причинено от развързване на позиции и корекции на хедж коефициента“, пишат стратезите. „Смятаме, че този риск от обезценяване на щатския долар трябва да се разглежда отделно от дедоларизацията.“

Много анализатори използват термина „дедоларизация“, за да опишат усилията на инвеститорите да намалят зависимостта си от зелената валута, след като американският президент Доналд Тръмп наложи широкообхватни мита върху вноса от водещи търговски партньори и заплаши независимостта на Федералния резерв.

Въпреки опасенията данните показват, че инвеститорите продължават да купуват американски акции и облигации, като същевременно защитават тези инвестиции от по-нататъшно поевтиняване на долара чрез покупка на деривати.

Стратезите остават песимистично настроени по отношение на долара, като прогнозират поевтиняване до 1,20 евро за долар до края на годината от около 1,1750 евро за долар. Citi също очаква американската валута да отслабне спрямо йената, като предвижда курс от 135 йени за долар до края на 2026 г., което представлява поевтиняване от около 9%.