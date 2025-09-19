Европейските фондови пазари записват загуби на фона на разговора между Си и Тръмп

Водещите индекси на фондовата търговия в Европа затварят с минимални загуби последната сесия за седмицата като фокусът е върху търговията и състоянието на икономиката, пише CNBC. Търговците анализират и появилата се информацията от дългоочаквания разговор между американския президент Доналд Тръмп и китайкия му колега Си Дзинпин, посочва CNBC.

Според съобщенията на Белия дом двамата са дискутирали сделката за TikTok са постигнали напредък. Тръмп отбеляза в социалната мрежа Truth Social, че разговорът е бил продуктивен и са били обсъдени редица теми, включително търговията между двете страни, войната в Украйна, и фентанила.

Двамата ще се срещат по време на форума на Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея, стана ясно още от пубилкацията на американския президент.

На този фон паневропейският Stoxx 600 се понижи с 0,16% и затвори седмицата на ниво от 554,12 пункта. Сред големите губещи в Европа са акциите на енергийните компании, които следват спада на цената на петрола. Банковият сектор обаче отчита ръст на цената на акциите си от 1,26%.

Германският DAX достигна до 23 639,41 пункта, или спад от 0,15%, а френският САС 40 се понижи с минималните 0,01% до 7853,59 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100 затвори седмицата на ниво от 9216,67 пункта, което представлява понижение от 0,12 на сто.

На петролните пазари опасеннията за свръхпредлагане продължава да притиска цената на водещите сортове. Водещите сортове поевтиняват с малко повече от 1% към края на европейската сесия, но все още са напът да запишат втора седмица с ръст. Американският лек суров петрол (WTI) падна под нивото от 63 долара за барел. Европейският сорт "Брент" достига до 66,70 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,175 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3475 долара за брой.

Цената на златото се насочва към пета седмица с ръст и се търгува за 3703 долара за тройунция към края на европейската сесия.