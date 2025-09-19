Wall Street изпрати седмицата с рекорди за водещите индекси

Водещите индекси на фондовата търговия в САЩ записаха рекорди в последната сесия за седмицата, белязана със събития с потенциален ефект върху търговията. В средата на седмицата Федералният резерв понижи лихвата за първи път през тази година, но анализатори очакват и това да е последното понижение за 2025 година заради ситуацията на трудовия пазар.

В петък руски изтребители навлязоха във въздушното пространство на Естония и се очакват нови консултации в НАТО във връзка с новата провокация. В същото време американският президент Доналд Тръмп разговаряше с китайския си колега Си Дзинпин. Двамата са обсъдили ситуацията около TikTok, търговията помежду им и войната в Украйна.

Анализатори обръщат внимание, че в коментарите и на двете страни не се говори за налагане на вторични санкции за Пекин, който е водещия купувач на руския петрол. Bloomberg посочва, че това е сигнал, че САЩ едва ли ще санкционират втората по големина икономика заради войната в Украйна.

Така Dow Jones се повиши с 0,37% до рекордните 46 315, 27 пункта. Широкият S&P500 добави 0,49% до 6664,36 пункта, а Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, затвори седмицата на ниво от 22 631,476 пункта, което е повишение от 0,72%. И трите водещи индекса затварят седмицата на позитивна територия с рекордни стойности, следвайки ралто при технологичните компании, пише MarketWatch.

Акциите на Apple поскъп наха с 3,2% до 245,50 долара след представянето на следващия модел на iPhone. Tesla също се нареди сред най-успешните акции днес, добавяйки 2,2% към цената си до 426,07 долара за брой.

Петролът затвори търговията със спад от малко над 1% като търговците очакват свръхдоставките на пазара да продължат. Това е втора поредна седмица на понижения като анализаторите залагат , че няма да има търговски сблъсъци между двете водещи икономики - САЩ и Китай, след разговора между техните лидери по-рано днес.

Американският лек суров петрол (WTI) достигна до 62,68 долара, а европейският сорт "Брент" затвори при 66,68 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1743 долара. Стойността на британския паунд достигна 1,3473 долара за брой.

Златото поскъпна с 1% до 3719 долара за тройунция.