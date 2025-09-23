Цената на петрола спада за пети ден поради опасения от предстоящ излишък*

Цената на петрола се понижава за пети пореден ден и е напът към най-дългата си низходяща серия от началото на август на фона на признаци, че глобалното предлагане ще се увеличи, което може да доведе до излишък през четвъртото тримесечие и през 2026 г., предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,62% до 66,16 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,61% до 61,9 долара за барел.

Ирак може скоро да възобнови износа през Кюрдистан след двугодишно прекъсване заради спор по плащания. Това би могло да върне около 230 хил. барела дневно на международните пазари, според запознати източници.

Цената на суровината е напът към лек спад за тримесечието, тъй като прогнозите за свръхпредлагане компенсират продължаващите геополитически тревоги, включително заплахите за доставките от Русия. Бързото връщане на спрените обеми от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), както и повишеното производство извън картела, карат анализаторите, сред които и тези от Международната агенция по енергетика (МАЕ), да предупреждават, че предлагането ще надмине търсенето с рекордна разлика.

„Низходящият импулс продължава, като се съобщава за предстоящ скок на иракския износ на суров петрол“, посочват анализаторите от SDIC Essence Futures Co.

В геополитически план премиерът на Канада Марк Карни заяви, че иска западните съюзници бързо да наложат вторични санкции срещу Русия, за да засилят натиска върху президента Владимир Путин. Този ход следва наскорошни изявления на американския президент Доналд Тръмп, който призова европейските страни да спрат да купуват руски енергоносители, въпреки че САЩ пощадиха Китай - най-големия купувач на петрол от Москва - от допълнителни мита.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.