SOFIX се възстановява частично от загубите от миналата седмица

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се възстановява частично от натрупаните през миналата седмица загуби. В сесията в понеделник бенчмаркът добави 0,24% до 1068,05 пункта.

Индексът достигна най-високо ниво от над 17 години на 4 септември – 1087,55 пункта. На 17 септември той отчете дъно от 1065,42 пункта – най-ниско ниво от 27 август насам, и оттогава започна поетапно възстановяване.

В сесията индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,47% до 193,76 пункта. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се повиши с 0,47% до 229,27 пункта, BGTR30 – с 0,13% до 950,46 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,6% до 108,43 пункта.

От търгуваните акции „Софарма“ е лидер по оборот в сесията с почти 320 хил. лева, следвано от „Елана Агрокредит“ с 234,1 хил. лева и „Телематик Интерактив България“ с почти 199,6 хил. лева.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция с 45 сделки, следвана от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 34, „Софарма“ с 32, БФБ с 22 и „Телематик Интерактив България“ с 20.

Общият оборот възлезе на над 8,5 млн. лева, като повече от 2,3 млн. лева дойдоха от търговията с облигации на „Родна Земя Холдинг“. Малко над 651 хил. лева се формираха от сделки с инструменти, търгувани на сегмента BSE International.

Най-силна подкрепа за SOFIX в сесията оказаха акциите на БФБ, които поскъпнаха с 3,14%, следвани от „Елана Агрокредит“ с ръст от 1,92% и „Адванс Терафонд“ с 1,37%. Със спадове приключиха акциите на „Сирма Груп Холдинг“ (1,43%), „Централна кооперативна банка“ (0,6%) и „Еврохолд България“ (0,54%).

Най-печелившата акция от по-широкия индекс BGBX40 е „Корадо-България“ с ръст от 8,43%, следвана от „Чайкафарма“ с ръст от 3,51% и „Спиди“ с 3,16%. На другия полюс са акциите на „Телематик Интерактив България“, които поевтиняват с 5,31%, след като от днес се търгуват само в този индекс и отпаднаха от състава на SOFIX при есенното ребалансиране. Следват „Трейс Груп Холд“ със спад от 3,64% и „Булметал“ с 2,84%.

От индекса beamX акциите на „Глобал Гейминг Солюшънс“ поскъпват с 14,67%, след като книжата влязоха в състава на бенчмарка на мястото на „ИпоТех Софком“. Акциите на „Дронамикс Кепитъл“ добавиха 1,56%.

Същевременно акциите на „ИмПулс Растеж“ изтриха 1,32%, а на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – 0,78%.