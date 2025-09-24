IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Акциите на компаниите за изкуствен интелект оглавиха спадовете на Wall Street

Инвеститорите обърнаха внимание и на последните данни за жилищния пазар в САЩ

23:09 | 24.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Щатските борсови индекси приключиха сесията със спадове, като основните губещи бяха компаниите от сектора на изкуствения интелект, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,37% до 46 121,28 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 0,28% до 6637,97 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа понижение от 0,34% до 22 497,85 пункта.

Акциите на Nvidia поевтиняха с около 1% на фона на повишените страхове относно потенциално кръговия характер на индустрията за изкуствен интелект, които предизвикаха скептицизъм сред инвеститорите. По-рано тази седмица Nvidia обяви партньорство с OpenAI за 100 млрд. долара.

Цената на книжата на Oracle се понижи с близо 2%. Акциите на Micron Technology поевтиняха с 2%, тъй като прогнозата на компанията и печалбата ѝ изостанаха от пазарните очаквания.

Междувременно администрацията на американския президент Доналд Тръмп издаде изпълнителна заповед за прилагане на търговското споразумение между САЩ и Европейския съюз (ЕС). В него се потвърждава, че обложеният с 15% мито внос на автомобили и авточасти от блока влиза в сила със задна дата от 1 август. В официалното известие са изброени и изключения, като стоките, които няма да бъдат обмитявани, включват определени фармацевтични продукти, части за самолети и други.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 24 септември. Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 24 септември.

Инвеститорите обърнаха внимание и на последните данни за жилищния пазар в САЩ. Продажбите на нови еднофамилни жилища в страната отчетоха рязък ръст през август, подпомогнати от спада на ипотечните лихви, но ефектът от това може да бъде ограничен от отслабващия пазар на труда. Продажбите са се увеличили с 20,5 на сто на месечна база до сезонно изгладен годишен темп от 800 000 жилища - най-високото им равнище от януари 2025 г. Данните за юли бяха ревизирани нагоре – от 652 000 до 664 000 жилища.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа расте съответно до 4,149 на сто и 4,754 на сто.

Доларовият индекс засилва позицията си спрямо кошница от конкуренти валути като напредва с 0,62% до 97,96 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 2,26 на сто до 69,16 долара за барел. Тази на американския лек петрол WTI отчете подобен ръст до 64,84 долара за барел.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 23:08 | 24.09.25 г.
Wall Street щатски борси щатски индекси американски борси американски индекси
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още